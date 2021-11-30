Кристина Майнина: в школах Чувашии будут открыты специализированные ИТ-классы

Вопросы ранней профориентации и перспективной подготовки кадров для экономики Чувашии стали центральной темой круглого стола, который состоялся 29 ноября на базе ресурсного центра АО «ЧЭАЗ». В обсуждении темы приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы РФ Алла Салаева, главы региональных органов власти, руководители образовательных организаций и предприятий республики.

«Очень важно, чтобы мы наладили работу по ранней профориентации детей с тем, чтобы выявлять интересы подрастающего поколения. Для того, чтобы система образования вела и сопровождала человека в рамках траектории личностного роста», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина рассказала о проблемах и перспективах подготовки ИТ-кадров для отраслевых ИТ-компаний, госсектора, ИТ-подразделений промышленных предприятий Чувашии.

Она сообщила о результатах анкетирования на предмет выявления причин оттока ИТ-специалистов из региона, возможных точек роста в образовательной и социальной политике, а также путей формирования кадрового потенциала ИТ-специалистов республики, которое провела Ассоциация по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики» в мае текущего года среди учеников 8-11 классов. Оказалось, что учащиеся не имеют сформированного представления о предприятиях и ИТ-компаниях региона, но многие следят в соцсетях и СМИ за репутацией учебных заведений, а также за деятельностью преподавателей. По словам министра, данное наблюдение указывает на необходимость активного продвижения не только официальных аккаунтов компаний и учреждений в социальных сетях, но и аккаунтов их представителей, сотрудников, преподавателей.

Также в рамках опроса выяснилось, что большая часть респондентов планирует переехать и учиться за пределами Чувашской Республики, остальные готовы остаться при условии наличия интересных предложений об учебе или работе.

Кристина Майнина заметила, что в республике необходимо внедрить поэтапную систему подготовки профильных специалистов. Каждый этап подразумевает определенный алгоритм действий: первый этап «Школа» – соответствующее углубленное изучение отдельных предметов, второй этап «ВУЗ» – организация работы студента по специальности со 2 курса, третий этап «Работа» – карьерный контракт на 3-5 лет.

Она рассказала о системе целевых контрактов, которую успешно практикуют ведущие ИТ компании Чувашской Республики. Они заключают контракты с одаренными студентами, платят им дополнительную стипендию, предоставляют возможность пройти стажировку на предприятии, а также гарантируют трудоустройство по окончании или даже во время обучения.

«Мы обязательно откроем специализированные ИТ-классы в школах Чувашии уже в 2022 году», — подчеркнула Кристина Майнина. По ее словам, в классах будет осуществляться углубленная подготовка по профильным школьным предметам — математике, информатике, физике. Здесь ученики получат представление о том, что такое ИТ-технологии, изучат принципы их освоения и смогут оценить свои силы и способности для дальнейшего изучения в вузах. «Учащиеся смогут побывать в офисах ИТ-компаний, познакомиться с характером их работы, лично побеседовать со специалистами. Также для учеников будет создана дополнительная программа, реализуемая совместно с ИТ-кластером, которая будет включать курсы, семинары, мастер-классы и профориентационные мероприятия. Таким образом, школьники осознают практическую значимость и возможности применения полученных на занятиях знаний», – пояснила Кристина Майнина.

В дополнение министр сообщила о планах по открытию в общеобразовательных организациях Чувашии специализированных медиаклассов. «Первые шаги мы уже сделали. Дело — за школами, которые готовы внедрить в своих стенах это перспективное направление. Содействие со стороны редакций средств массовой информации мы готовы обеспечить», - указала она.

Мининформполитики Чувашии.