Каток вместо мусорной кучи

Мусорная куча с августа мозолила глаза жителям многоквартирных домов в Новочебоксарске. Об этом они рассказали в одном из популярных республиканских пабликов, сообщают в Центре управления регионом Чувашии.

«С августа ждём, когда уже вывезут эту кучу мусора и старых плит после ремонта теплотрассы. Сейчас все это прикроет снег и останется все до весны, а как же каток для детей как в прошлом году?» — написал один из пользователей.

Другой новочебоксарец в том же паблике поделился: убрать мусор обещали еще в сентябре. «Приехали, вывезли три КАМАЗа, остальное бросили и забыли. Почему за этим не следят и не контролируют?» — спросил житель города.

ЦУР Чувашии обращение взял на контроль и попросил подключиться к решению проблемы местную мэрию. После этого мусорную кучу, наконец, вывезли. Теперь на очищенной территории можно залить ледовый каток.