Как получить водительское удостоверение?

Получить водительское удостоверение вправе любой дееспособный гражданин страны в возрасте от 16 лет. Всё зависит от категории транспортного средства, на вождение которого он хочет получить права.

Если вы получаете водительское удостоверение впервые, то сначала нужно пройти обучение в автошколе. Чтобы получить допуск к экзамену в госавтоинспекции, необходимо сдать теоретический и практический экзамены и получить диплом по специальности «Водитель транспортного средства». Немаловажная деталь: сдать экзамен в госавтоинспекции могут выпускники только аккредитованных автошкол.

Сроки обучения в автошколе зависят от выбранной категории транспортного средства и составляют от одного месяца до полугода. Возраст обучающихся на момент сдачи внутреннего экзамена не может быть менее 16 лет – п. 2. ст. 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Записаться на экзамен в госавтоинспекции по окончании обучения в автошколе можно через портал госуслуг. Перечень документов, необходимых для прохождения экзамена: гражданский паспорт; медицинская справка по форме 003-В/у – п. 3 Приказа Минздрава России «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств»; документ о прохождении обучения (диплом по специальности «Водитель транспортного средства»); письменное согласие законных представителей (для несовершеннолетних). Необходимо также оплатить госпошлину за оформление водительского удостоверения на портале госуслуг: она обойдётся в 1400 рублей вместо 2000 рублей по квитанции в банке.

Экзамен в госавтоинспекции состоит из двух частей: теория и вождение в городе. В теоретической части экзамена предстоит за 20 минут ответить на 20 вопросов. Положительный результат – не более 2 ошибок. Пересдавать экзамен можно неограниченное количество раз. Первые три пересдачи происходят с интервалом в неделю, далее – через месяц. Дополнительная плата за пересдачу не взимается. Следует также помнить, что результаты теоретического экзамена действительны только 6 месяцев – ст. 11 ч. II Постановления Правительства «О допуске к управлению транспортными средствами».

После успешной сдачи экзамена вы получаете водительское удостоверение. Срок действия водительских прав в России – 10 лет.

ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский».