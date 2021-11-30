Еще один Новый год без корпоративов?

В минувшую пятницу на заседании оперштаба Глава Чувашии предложил запретить работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Роспотребнадзор по Чувашии рекомендовал ограничиться действующим запретом на работу после 23 часов, на что Олег Николаев возразил: проконтролировать работу общепита в такое время будет сложно, у кого-то может возникнуть соблазн пойти на нарушения и обслуживать посетителей до утра. Полный запрет должен снять у предпринимателей все сомнения.

Министерства и ведомства изучают возможность введения такого ограничения. Глава Чувашии попросил их не затягивать и определить в самое ближайшее время:

«Над текстом Указа поработаем, обсудим ситуацию с мерами ограничения в новогодние праздники. Желательно с этим не тянуть, чтобы люди могли настроиться и организовать свое время. Праздновать дома с семьей — самый лучший вариант».

Чувашинформ.рф.