В Чувашии появятся учебно-производственные классы

Глава Чувашии дал старт проекту «УПК 21 – Учебно-производственные классы». Его ключевая задача — создание единой образовательной траектории. Так в республике будет работать связка: «Школа-Техникум/ВУЗ-Предприятие».

Участниками проекта станут Центр опережающей профессиональной подготовки, АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж, Средние общеобразовательные школы города Чебоксары: СОШ №37, № 39, № 45, № 47, № 65.

В учебно-производственные классах детей будут обучать преподаватели техникумов и ВУЗов. К профориентации привлекут и специалистов Чебоксарского электроаппаратного завода.

«На сегодняшний день существует достаточно много элементов – есть отдельные специализированные классы, «точки роста». Не так давно мы открыли Центр опережающей профессиональной подготовки. Все это говорит о том, что мы уже имеем хорошую базу. Дальше наша задача — продолжить эту работу, систематизировать ее, для того, чтобы синхронизировать все возможные программы – национальные проекты, государственные программы, программы развития отдельных предприятий», — подчеркнул Глава Чувашии.

Продолжением проекта УПК-21 станет взаимодействие школ, техникумов, колледжей, вузов и предприятий в рамках Специального инвестиционного контракта, отмечается на портале органов власти Чувашии.

Чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru