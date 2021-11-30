В сети замечен социальный проект, развенчивающий лженаучные факты о COVID-19

В Telegram появился канал под названием «Мракоборец\Борцы с антиваксерами». В описании канала говорится, что это социальный проект, выступающий против лженауки.

Первый пост там появился совсем недавно,18 ноября. Но, как сообщают авторы телеграм-канала, им уже удалось добиться определенных успехов, например, отправить в теневой бан аккаунтов нескольких активных противников вакцинации в социальной сети Instagram, в том числе и актрисы Марии Шукшиной.

Авторы канала публикуют данные о тех, кто распространяет недостоверную, лженаучную информацию, а также призывают своих подписчиков жаловаться на такие публикации в социальных сетях.

В Чувашии развенчиванием мифов вокруг темы вакцинации занимаются сторонники проекта «Антидиллер» и лично руководитель проекта Альберт Ильин.

«Я руковожу проектом, который занимается тем, что работает с любой угрозой гражданскому населению, будь то безопасность на дорогах, наркотики или COVID-19. Нам важно донести до людей железобетонные факты, с которыми надо считаться и которые надо осознать. Один из самых важных — вакцина не дает 100-процентной гарантии от заражения COVID-19, но она серьезно облегчает течение болезни. Все, кто привит, я в этом убедился лично, даже если и заболевают, то не задыхаются в реанимации, а переносят болезнь в более легкой форме», — отмечает сторонник вакцинации Альберт Ильин.