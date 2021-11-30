Чебоксарско-Чувашская епархия отмечает в этом году 75 лет со дня основания. Ее главному, кафедральному Введенскому собору исполнилось 370 лет. Самый древний храм столицы республики построен в 1651 году на месте сгоревшего деревянного здания. Здесь хранится икона Божией Матери «Владимирская», которой архиепископ Гурий Казанский освятил строительство будущего города-крепости Чебоксары. В начале декабря собор отмечает свой престольный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Впервые богослужения, которые будут совершаться во Введенском соборе Чебоксар, в прямом эфире смогут увидеть зрители в разных уголках земного шара — 3 и 4 декабря трансляцию из главного храма Чувашии проведет телеканал «Союз»». Торжественное празднование начнется в пятницу в 16 часов, а в субботу в 8.30 час. пройдет Божественная литургия. Обе службы возглавит глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

В эти же дни съемочная группа телеканала «Союз» снимет в Чебоксарах материал для программы «По святым местам». Съемки состоятся в Покровско-Татианинском соборе, храмах Воскресения Христова и Михаила Архангела, Новомучеников и исповедников российских. Телеканал уже выпустил 8 программ, посвященных святыням Чувашии: чебоксарским Свято-Троицкому мужскому и Спасо-Преображенскому женскому, Цивильскому Тихвинскому, а также Введенскому и Владимирскому соборам, храмам в селах Акулево и Кушниково. Готовится выпуск об Александро-Невской обители. Все увидевшие свет передачи доступны на сайтах телеканала и Чувашской митрополии.

Пресс-служба Чебоксарской епархии.

Фото телеканала «СОЮЗ»