Благодаря гранту Росмолодёжи в Шумерле открылся городской медиацентр «Прожектор»

Юные журналисты давно мечтали о собственном офисе и, благодаря гранту Росмолодёжи, эта мечта осуществилась. Городской медиацентр «Прожектор» теперь имеет в своём арсенале не только первоклассную технику, но и новую мебель, просторный офис для проведения занят

И самая главная новость руководителем студии назначен Евгений Ясков, он и провёл с начинающими журналистами первое занятие, а помогала ему в этом заместитель руководителя Екатерина Фролова.

Поздравляем всех юных медийщиков с большими достижениями, надеемся, что эти яркие события вдохновят их на новые и интересные проекты.

Ю. Жданович.