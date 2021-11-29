Начинающие бизнесмены Чувашии смогут получить займы до миллиона рублей под 1 %

Такую возможность для субъектов МСП республики открывает пилотный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В нем будут участвовать семь регионов. Об этом на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов.

В республике действует немало инструментов поддержки предпринимателей и самозанятых граждан. Так, для развития бизнеса, в Чувашии возможно получить поручительство Гарантийного фонда по договорам займа, лизинга и банковской гарантии до 100 миллионов рублей, сроком до 10 лет. Благодаря этому только в 2021 году сохранено более 5,5 тысяч рабочих мест.

В Чувашии есть большой спрос на микрозаймы для бизнеса. С начала этого года поддержка оказана более, чем 420 предпринимателям.

Порядка 40 субъектов малого и среднего предпринимательства благодаря господдержке заключили экспортные контракты.

«Объём поддержанного экспорта при центре экспортной поддержки составил 18,5 миллионов долларов, мы уже на ноябрь почти закрыли плановые показатели, которые были в 6 раз выше, чем в прошлом году, перевыполняем уже в 7 раз. По количеству субъектов, которые получают услуги Центра экспортной поддержки, также мы отмечаем рост — 233 субъекта МСП. Совместно с российским экспортным центром мы увеличили количество субъектов МСП, которые получают вот эту поддержку, в 4 раза по сравнению с прошлым годом», — отметил Дмитрий Краснов.

Все меры поддержки центра «Мой бизнес» теперь доступны и самозанятым. Кроме того, подчеркнул вице-премьер, института развития предпринимательства упрощают процедуры. К примеру, срок рассмотрения заявки на получение микрозайма снижен с 8 до 2 дней.

«Количество документов, которое было и стало в 5 раз уменьшено с 30 до 6. Также мы снизили залог, коэффициент залогового обеспечения в 2 раза — если раньше нужно было предоставить под залог 140%, на сегодняшний день 75% от суммы, которую берёт предприниматель под микрозайм. Были представлены новые программы льготного кредитования — прежде всего, это и стимулирует молодёжное предпринимательство, модернизацию производства, женское предпринимательство, начинающих предпринимателей, все эти программы есть, для них предусмотрены льготные ставки по микрозаймам», — рассказал руководитель Минэкономразвития Чувашии.

Большие возможности в следующем году открываются перед социальными предпринимателями. В бюджете республики увеличен лимит средств, направляемых на предоставление грантов. Победителями конкурсного 2021 года отбора стали 9 проектов, на реализацию которых выделено 3,7 миллионов рублей.

«В 2022 году планируется поддержать не менее 30 проектов в сфере социального предпринимательства. Предусмотрена грантовая поддержка в размере 15 миллионов рублей», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

До 15 декабря предприниматели Чувашии также могут получить субсидии из расчета минимальной заработной платы. В налоговые органы республики поступило свыше 5 тысяч заявлений.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики