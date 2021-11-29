1 декабря – прямая телефонная линия с Росреестром

Управление Росреестра на площадке Общественной приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике проведет День консультаций по направлениям деятельности ведомства. Задать свои вопросы граждане смогут 1 декабря с 15:00 до 17:00 часов, позвонив по телефону 8(8352) 39-36-81.

В ходе телефонной линии можно будет получить разъяснения по ситуациям, связанным с земельными спорами, узнать о последствиях самозахвата земельного участка, уточнить вопросы по межеванию.

Также вы сможете задать вопросы по «гаражной амнистии». Вам помогут разобраться в неоднозначных ситуациях по совершению сделок с недвижимостью.

Чтобы избежать недозвона из-за занятости линии другим абонентом, Управление Росреестра рекомендует предварительно записаться на консультацию по телефону 8(8352) 62-62-10. Во время предварительного звонка вам будет назначено конкретное время для общения.

Кроме того, вы можете заранее направить вопросы по электронной почте: 21press_rosreestr@mail.ru, не забыв указать контактный телефон.