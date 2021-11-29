Чувашия – в числе лидеров по уровню обеспеченности жителей спортивными сооружениями

По итогам 2020 года данный показатель составил 79%, что на 21% выше среднероссийского (58%).

Соответствующие данные были озвучены в рамках рассмотрения итогов работ по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений на еженедельном совещании в Доме Правительства.

«Обеспеченность населения объектами физкультуры и спорта в Чувашии хорошая. Но внутри республики она у нас разная», – заявил Глава Чувашии Олег Николаев. – Спортивными объектами лучше оснащены сельские муниципальные центры, а компетенции сосредоточены в Чебоксарах».

Рейтинг количества занимающихся физкультурой и спортом напрямую зависит от наличия спортивных объектов, от их единовременной пропускной способности.

«Столица республики тоже в этом плане отстает, – отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. – Работу в этом направлении ведем». В 2022 году в Чебоксарах планируется дальнейшая реконструкция стадиона «Волга» и строительство там ледового катка. Такой же каток появится в Новом городе. Также планируется строительство ФОК открытого типа.

В 2020 и 2021 годы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений Чувашии из республиканского бюджета направлено более 270 миллионов рублей. Работы проведены в спортивных учреждениях всех муниципальных образований за исключением Алатырского, Красночетайского и Моргаушского районов.

«Алатырский район ежегодно подает заявки, но в ходе исполнения отказывается от выделенных субсидий – основные причины – это отсутствие добросовестного подрядчика и несостоявшиеся аукционы. Заявок от Красночетайского и Моргаушского районов на выделение субсидий не поступало ни разу, – отметил профильный министр. – Анализируя фактическое исполнение мероприятия за последние два года, нет оснований говорить, что выделяемый объем субсидий на указанные цели недостаточен, так как при последнем ежегодном уточнении бюджета администрации муниципалитетов отказываются от части выделенных бюджетных средств».

Жители города Алатырь массово жаловались на затянутые сроки ремонта бассейна ФСК. Глава республики Олег Николаев сообщил о том, что на основе данных Центра управления регионом включит в программу своей рабочей поездки посещение этого спортивного объекта: «Дальше будем такую же работу вести по всем муниципальным образованиям. Прежде всего будем уделять особое внимание тем муниципалитетам, где ситуация обстоит хуже, как по организации работы, так и по реализации задач развития в целом, по вопросам, которые влияют на социальное самочувствие граждан».

Отмечено также, что Минспортом Чувашии в октябре текущего года был объявлен очередной конкурсный отбор заявок муниципальных образований на укрепление материально-технической базы. Всего на указанный конкурсный отбор подано 32 заявки от 12 муниципальных образований на общую сумму 250 миллионов рублей. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 7 декабря 2021 года. Возможность финансирования заявок, прошедших конкурсный отбор, будет рассмотрена совместно с Министерством финансов Чувашской Республики в ходе первого уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики