У инвесторов в Чувашии появится свой путеводитель

В Доме Правительства презентовали новый инвестиционный портал. Его функционал позволит создать масштабную и постоянно обновляющуюся базу региональных проектов. Сейчас доступна тестовая версия, полноценная работа ресурса должна начаться в декабре.

Так организации, с помощью сайта, могут получить статус приоритетного и масштабного инвестиционного проекта, налоговые льготы, поручительства Гарантийного фонда, подобрать площадку.

«Перечень услуг для инвесторов будет расширяться. Планируется добавить услуги, оказываемые отраслевыми министерствами – Минсельхозом Чувашии и Минпромэнерго Чувашии, другими институтами развития. На новом портале у инвесторов появится возможность подавать заявления в режиме «одного окна», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Также будет доступна интерактивная карта с возможностью подбора площадок в любом муниципалитете. Для этого зарегистрироваться и открыть «Личный кабинет инвестора».

С появлением портала инвесторы получат индивидуальное сопровождение проектов, станет проще получить услуги и меры господдержки.

Фото: cap.ru