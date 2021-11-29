Успех ребенка – заслуга семьи

Каждый ребёнок – уникальная личность. Признать это и помочь реализовать заложенный потенциал – святое дело родителей. И тогда родители будут испытывать гордость за успехи своих детей не только по факту родительства, но и за достижения плодотворного сотрудничества.

В октябре в Москве проходил XVII Международный литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Гренадёры, вперёд!» под девизом «Помнить хорошее». На конкурс было представлено более 15 тысяч работ в 6-ти номинациях. Ученик 4А класса школы № 1 Семён Кабаев стал победителем этого конкурса в номинации «Образ и память». Семён вместе с классным руководителем Риммой Заболотской и мамой Натальей Кабаевой создали презентацию на тему «Красота моей земли». В ней рассказывается об истории развития и современном облике города Шумерли.

В ноябре в Москве, в Доме Союза писателей России, состоялась церемония награждения победителей конкурса. Со всех уголков нашей страны съехались талантливые дети. Слова приветствия и благодарности одарённым детям, родителям и педагогам выразили: председатель Союза писателей России Николай Иванов, председатель издательского совета РПЦ МП, митрополит Калужский и Боровский Климент, знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров, народные артисты России Михаил Ножкин, Юрий Назаров и Татьяна Петрова, солист Большого театра, основатель Фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, народный артист России Владимир Маторин, Герои России Владимир Шендрик и Игорь Вотинцев, заслуженный лётчик России Юрий Сытник, поэты Василий Попов и Владимир Казмин.

Очень приятно было Семёну получить в подарок книгу «Сосновые иголки» с личной подписью и пожеланиями от нашей землячки Елены Перепёлкиной, члена Союза писателей России, выпускницы школы № 2. Семён является победителем, призёром и лауреатом всероссийских, республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, фестивалей: «Первые шаги в науке», «Чувашия – аграрный край», «Расскажи миру о своей родине», «Креативность. Интеллект. Талант», «Ростки возрождения», «Рождественская звезда» и других.

Все родители хотят, чтобы их дети были счастливыми, успешными в жизни. Однако счастье детей родители воспринимают по-разному. Для многих это спокойствие и материальное благополучие. Для мамы Семёна, Натальи Михайловны, – это самостоятельность и возможность духовного развития, творческая работа и риск. Она считает, что если родитель беспокоится за будущее своего ребёнка и стремится привить ему интерес к учебе, то он должен сам постоянно учиться чему-то новому, создавать в семье культ развития, быть любознательным и открытым новым впечатлениям, идеям, людям, делиться радостью своих открытий с детьми. Личный пример родителей — самое лучшее воспитание.

Р. Заболотская, учитель школы № 1.