С заботой о заводчанках

Стало традицией в рамках Дня матери проводить выездные заседания женсовета на АО «ШЗСА». Для женщин-активисток обычно организуется экскурсия, в ходе которой они могут ознакомиться с условиями труда и быта женщин на производстве, посмотреть их рабочие места и поинтересоваться их отношением к своей работе. На встрече активистов женсовета проходит чествование женщин — многодетных матерей и хранительниц рабочих традиций, чьи дети пошли по стопам матерей и работают на одном из главных градообразующих предприятий Шумерли. Надо отметить преемственность поколений — у нас много трудовых династий со стажем более 250 лет. Например, династии Захаровых, Шубняковых, Ковалевых, Чуенковых, Кузьминых, Сёминых.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 420 женщин. Руководство завода совместно с профсоюзным комитетом создают все условия для достойного труда, особое внимание уделяя улучшению условий труда и повышению культуры производства. Администрация завода оказывает содействие работницам, желающим обучаться смежным профессиям, повышать свою квалификацию. Для поддержания здоровья работающих, предупреждения и профилактики заболеваний проводятся периодические медицинские осмотры, вакцинация. На заводе предоставляются все необходимые гарантии труда для женщин: ограничены их труд на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную, и применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, включенными в перечень тяжелых работ. Работницы завода полностью обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Правление корпорации «Проект-техника» не забывает и о детях наших сотрудников. Для этого ежегодно проводятся семейные мероприятия. Например, зимний туристический слет, проекты «Выпускник» и «Первоклашка». Также ежегодно отмечаем День матери в разных форматах, Международный день защиты детей, проводим новогодние утренники с вручением сладких подарков, конкурсы, реализуем программы лояльности и многое другое.

У ШЗСА есть много традиций. Некоторые из них – празднование дня рождения завода, 9 Мая, Дня машиностроителей. Ни одно из этих мероприятий не обходится без концертной программы с участием маленьких жителей Шумерли. Спортивные выступления семей нашего завода — это отдельная тема. Среди активных приверженцев физкультуры и спорта – семьи Варжиных, Герасимовых, Барышевых.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть отзывчивость, преданность делу и самоотдачу, которые, несомненно, присущи работницам ШЗСА. При этом наши женщины успешно совмещают свой труд на производстве с заботой о семье и домашнем очаге.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем женщинам — матерям Шумерли крепкого здоровья, счастья, огромной любви и мужской поддержки, заботы!

М. Дроздова, председатель профсоюза АО «ШЗСА», член правления городского женсовета.