График работ мобильных бригад по вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организует выездную вакцинацию в фельдшерско-акушерском пункте на колесах от коронавирусной инфекции COVID-19:
💉30 ноября – с 09:00 до 13:00, Шумерлинский район, п.Л.Туваны;
💉30 ноября – с 09:00 до 13:00, ШЗСА;
💉01 декабря - с 09:00 до 13:00, ДорТех;
💉01 декабря - с 09:00 до 13:00, КАФ;
💉02 декабря - с 09:00 до 13:00, Шумерлинский район, д. Чув. Алгаши;
💉02 декабря - с 09:00 до 13:00, Зеленый рынок;
💉03 декабря — с 09:00 до 13:00, Шумерлинский район, с.Юманаи, п.Дубовка;
💉04 декабря — с 08:00 до 13:00, поликлиника Шумерлинского межтерриториального медицинского центра;
💉05 декабря - с 08:00 до 13:00, поликлиника Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.
🩺Перед вакцинацией проводится осмотр врачом. Предварительная запись не требуется.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Приглашаем всех желающих!
Источник: gshum.cap.ru
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