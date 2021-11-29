График работ мобильных бригад по вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организует выездную вакцинацию в фельдшерско-акушерском пункте на колесах от коронавирусной инфекции COVID-19:

💉30 ноября – с 09:00 до 13:00, Шумерлинский район, п.Л.Туваны;

💉30 ноября – с 09:00 до 13:00, ШЗСА;

💉01 декабря - с 09:00 до 13:00, ДорТех;

💉01 декабря - с 09:00 до 13:00, КАФ;

💉02 декабря - с 09:00 до 13:00, Шумерлинский район, д. Чув. Алгаши;

💉02 декабря - с 09:00 до 13:00, Зеленый рынок;

💉03 декабря — с 09:00 до 13:00, Шумерлинский район, с.Юманаи, п.Дубовка;

💉04 декабря — с 08:00 до 13:00, поликлиника Шумерлинского межтерриториального медицинского центра;

💉05 декабря - с 08:00 до 13:00, поликлиника Шумерлинского межтерриториального медицинского центра.

🩺Перед вакцинацией проводится осмотр врачом. Предварительная запись не требуется.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Приглашаем всех желающих!

Источник: gshum.cap.ru