Немного интересных цифр ко дню матери

Сколько женщин Чувашии впервые стали мамами? Каков их средний возраст? О главных людях в судьбе каждого человека рассказываем в преддверии самого нежного и трогательного праздника. Мало кто знает, что символом праздника является незабудка. Этот скромный и нежный цветок обладает магической силой и напоминает о близких и родных людях.

В Чувашии на 1 января 2021 года проживали 642,5 тыс. представительниц прекрасного пола, или 53 % населения республики. Среди жительниц 66 % горожанок.

В органах ЗАГС за 9 месяцев этого года зарегистрировано 4,6 тыс. браков, в том числе больше половины – в городской местности. Стоит отметить, что в 2020 году самый популярный возраст для вступления в брак у девушек – 24 года.

В январе-сентябре 2021 года родились 8,4 тыс. малышей. Первенца родили 2,7 тыс. представительниц прекрасного пола, второго ребенка – 3,1 тыс., третьего и более детей – 2,6 тыс. женщин. 96 женщин дали жизнь двойняшкам. Интересный факт: в 2020 году больше всего малышей появилось на свет в июле и сентябре, а меньше всего – в феврале.

В настоящее время наблюдается увеличение среднего возраста женщин при рождении ребенка. В Чувашии за последние 10 лет он повысился на 1,1 года и в 2020 году достиг 29,1 года. В прошлом году двум юным мамам исполнилось 14 лет, двум самым старшим – 48 лет.

О том, как изменились численность и размер семей с детьми, покажут итоги Всероссийской переписи населения.

Чувашстат.