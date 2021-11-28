Надеждой вышитое счастье

В преддверии Дня матери и Дня чувашской вышивки мы побывали в Бреняшах, в гостях у многодетной матери

и рукодельницы Надежды Черновой. С крючком и спицами у нашей героини – особые отношения. Без преувеличения, инструменты для вязания и вышивания давно уже стали членами большой дружной семьи.

В Бреняши Надежда, уроженка Цивильского района, переехала в 2006 году. Тогда за плечами тридцатидвухлетней женщины был неудачный брак, отсутствие постоянного места работы и пятеро детей. Младшеньким сыновьям, двойняшкам Лёве и Лёне, было всего по три годика.

С надеждой о новой жизни семья поселилась в любезно предоставленном подругой пустующем доме бабушки. Многодетная мать устроилась поваром в Торханскую школу-детский сад – поближе к детям – и начала обустраивать быт. Думала ли тогда Надежда, что здесь, в чужой деревне, она обретет настоящее женское счастье?

Сегодня небольшой дом Черновых похож на настоящий выставочный зал. На вышитых крестиком и гладью картинах цветут розы и пионы, зовут в прохладу берёзовые рощи, бегают белогривые кони, резвятся на траве кошечки и собачки, заливаются трелью соловьи…

Здесь всё сделано своими руками – картины на стенах, половики, покрывала, сумки, мочалки, носки, всевозможные салфеточки. Спицами и крючками хозяйка мастерит настоящие шедевры. Вот взять половики. Технику их изготовления человеку несведущему определить непросто. Оказывается, их основа — ленточки, нарезанные из старой одежды и аккуратно соединенные тон в тон с помощью крючка. Изделию придается необходимая форма и получается симпатичный коврик или покрывало на кресло. Талант и душа мастерицы налицо!

Надежда не без удовольствия достает из закромов всевозможные нитки, клубки, тряпочки, ленточки, шнурки, леску, аккуратно сложенные заготовки для будущих работ и делится своей жизненной историей.

… Интерес к рукоделию у Надежды проявился примерно в третьем классе. «Наши мамы, — рассказывает она, — частенько собирались друг у друга дома и за разговорами вязали или вышивали – кто крючком, кто спицами. Это был своеобразный кружок любительниц рукоделия».

Девочка не могла не проявить интерес и под руководством мамы шаг за шагом начала выводить петельку за петелькой… Со временем она научилась умело вывязывать шарфики, носочки.

Первым для Надежды опытом в вышивании стало вышитое гладью полотенце, изготовленное брату перед проводами в армию. Это дело молодую девушку увлекло и она с удовольствием начала постигать различные техники вышивания, освоила вышивку крестиком.

Удивительно, но к вышиванию Надежда пристрастила и мужа Сергея. А история их взаимоотношений достойна романа или телесериала…

Еще будучи студенткой Чебоксарского училища чулочно-трикотажной фабрики, Надежда несколько раз приезжала в Бреняши с подругой к её бабушке. Тогда, не без улыбки рассказывает собеседница, ей очень приглянулся симпатичный сосед Сергей Чернов. Молодые люди общались и явно симпатизировали друг другу. Увы, жизнь их развела на целых полтора десятка лет — у каждого появились свои семьи и дети. Но судьбу, видимо, не обманешь… Теперь они уже пятнадцать лет счастливы вместе.

Технику чувашской вышивки Надежда освоила сравнительно недавно. Когда культработники попросили ее ко Дню Республики помочь вышить карту Торханского сельского поселения, она с радостью согласилась. Быстро освоила основные шаги чувашской вышивки и завершила работу за неделю. «Мне самой было очень интересно постигать премудрости национальной вышивки. В этом мне очень помогла вышивальщица Надежда Кострова из Егоркино», — делится мастерица.

Этот новый опыт стал для Надежды очень полезным и теперь она стремится овладеть техникой чувашской вышивки в полном объеме. «Это же так интересно и важно!» — восклицает рукодельница, не без гордости демонстрируя свою очередную работу.

«Надежда Чернова — моя первая помощница, — отзывается о мастерице заведующая Бреняшским сельским клубом Елена Мальцева. — Её работы как рукодельницы не раз выставлялись на Дне деревни, на районном празднике Акатуй. Артистичная, активная, она никогда на отказывается принять участие ни в инсценировках, ни в подготовках к концертам. Надежда — активный член сельского женсовета. На нее всегда и во всем можно положиться».

Всю свою творческую фантазию мастерица вкладывает не только в вышитые картины, но и в изготовление всевозможных поделок. Вот нашему взору предстала изготовленная крючком из ниток грядка с овощами — тыквой, капустой, баклажаном, луком, огурцами, помидорами, морковкой… А вот скоро займет свое достойное место в хозяйской коллекции симпатичная пятнистая корова…

Идеи своих изделий рукодельница черпает из всевозможных журналов по вязанию и вышиванию, которых у нее предостаточно, не остается в стороне и Всемирная паутина – в интернете наша героиня подписана на огромное количество тематических групп, где публикует фотографии своих шедевров, общается с единомышленниками. В планах мастерицы – изготовить куколку в чувашском национальном костюме, освоить технику изготовления женских головных уборов — хушпу и тухьи.

Один стежок, другой… Надежда смотрит издалека, хорошо ли получается… Ей доставляет истинное удовольствие мысль о том, что благодаря ее умелым рукам на канве рождается очередной шедевр, а в сердце в эти мгновения неизменно поселяются покой, умиротворение и счастье.

«За вышиванием или вязанием я отдыхаю и душой, и телом, — говорит Надежда. — Это сложно передать словами! Процесс дарит мне только положительные эмоции, успокаивает, настраивает на радостные мысли».

Ни о какой коммерции в этом доме и речи нет — Надежда с удовольствием дарит свои изделия соседям, друзьям, знакомым. Не стали исключением и мы, журналисты.

Главная отрада и гордость Надежды — ее дети. Дочь Анастасия живет в Канаше, сын Михаил и средняя дочь Диана – в Чебоксарах. Старшие дети уже обзавелись своими семьями и подарили маме внуков, а младшенькие Лёва и Лёня на днях возвращаются с армейской службы. Впереди их ждет большая взрослая жизнь, своя дорога.

Дети Надежды стали родными и близкими для мужа Сергея, а его сын Николай и внучка Лизонька, в свою очередь, по праву считаются членами большой семьи Черновых. У супругов на двоих — шестеро замечательных внуков и на всех у них хватает любви, заботы и внимания.

Наша героиня благодарна жизни за судьбоносные повороты. Нам хоть и не удалось познакомиться с главой семьи (Сергей выехал на работу в другой город), было понятно – в семье Черновых царят мир, дружба, любовь и взаимоуважение. Надежда как настоящая хранительница домашнего очага своей теплотой и заботой одаривает всю семью – мужа, пятерых детей и шестерых внуков — и по-настоящему счастлива. А счастливых женщин невозможно не заметить: их глаза непременно светятся каким-то особенным светом, озарены любовью, радостью и нескончаемым счастьем.

О. Дмитриева.