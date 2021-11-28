Быть матерью — это самое большое счастье в жизни каждой женщины. Вместе с тем быть матерью — это и самая ответственная миссия, ведь детей нужно поставить на ноги, окружить теплом и вниманием, научить добру и уважению к другим. У Тамары Владимировны Краковой, жительницы деревни Егоркино, это получилось — все ее шестеро детей выросли достойными людьми, создали семьи и порадовали бабушку 12-ю внуками!

— Я очень счастлива, дети у меня хорошие, практически все получили высшее образование, — делится Т.В. Кракова, молясь за здоровье каждого из них.

Сама Тамара Владимировна была в семье единственной дочерью. Ее мама работала свинаркой, и дочь постоянно бегала к ней помогать. В 1969 году Тамара окончила Туванскую школу и сразу же начала работать дояркой, позже была колхозницей. «Наверное, не было в колхозе места, где я бы ни работала. Была и возчицей вместо мужа, и доярок подменяла, и телятниц со свинарками, и даже пастушкой была», — вспоминает Тамара Владимировна. Вся ее деятельность, вплоть до 2006 года, была связана с физическим трудом. За годы работы Т.В. Кракова становилась победителем соцсоревнований, ударником 9-й и 10-й пятилеток, была удостоена ордена «Знак Почета», является ветераном труда Чувашской Республики.

Со своим супругом, Владимиром Артемьевичем, Тамара Владимировна прожила 24 года. Его не стало в 1999 году — болезнь оказалась сильнее. Многодетная мама осталась одна с шестью детьми, четверо из которых на тот момент еще учились в школе. Самой старшей было 24 года, младшей — 11 лет. Было трудно, но члены семьи крепко держались друг за друга и справились. К счастью, во многом помогала и мама Тамары Владимировны, которая жила вместе с ними. Кстати, сама Т.В. Кракова награждена медалями материнства I и II степеней.

На сегодняшний день дети уже сами являются опорой для любимой мамы и по возможности стараются ей помогать. Трое из них со своими семьями проживают в Москве, трое — в Чебоксарах. Старшая дочь, Алена, работает методистом в детском саду. Единственный сын, Владимир, более 20 лет работает строителем. О его супруге, своей единственной снохе Наталье, Тамара Владимировна отзывается с большой теплотой. В настоящее время она работает медсестрой в больничном комплексе Чебоксар. Еще две дочери Т.В. Краковой, Инга и Светлана, — воспитательницы. Изольда в настоящее время сидит дома с малышом, а младшая, Елена, работает в сфере торговли.

Как отмечает Тамара Владимировна, самая главная радость для нее — это общение с внуками. Раньше они жили у нее все лето, бывало, по 8 внуков одновременно. Сейчас приезжают реже, но по возможности стараются помочь своей бабушке — сын старшей дочери, Артем, например, незаменимый помощник во время сенокоса. Четверо внуков уже закончили школу — получают образование в Череповце, в Казани и Чебоксарах. Остальные пока в школе и садике, самому младшему из них 3 года.

Несмотря на то, что дети и внуки находятся далеко, Тамара Владимировна никогда не унывает и не сидит без дела. Она держит овец, индоуток, кур, ведет строительные работы — в 2019 году обновила крышу дома, в 2020-м дети помогли построить веранду, а в этом году в доме поставили новые окна.

Источником вдохновения для Т.В. Краковой является фольклорный коллектив «Шанчăк», который она посещает уже седьмой год. Кстати, петь Тамара Владимировна любила с самого детства. Еще в школе они с девочками пели вчетвером на два голоса и занимали призовые места в различных конкурсах. Как отмечает женщина, фольклорный коллектив ей очень помогает в сложных жизненных ситуациях и придает сил. Вместе с ним она успела побывать не только в большинстве районов Чувашии, но и в Башкирии, Марий Эл, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани и дважды в Крыму, благодаря чему впервые увидела море. Т. Александрова.