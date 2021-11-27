Льготникам частично возместят расходы на оборудование при догазификации

Компенсация предполагает возмещение части затрат, но не более 20 тысяч рублей на одного заявителя, на приобретение газового котла, газовой плиты с духовым шкафом и газового счетчика. На эти цели предусматривается 3,3 миллиона рублей средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Соответствующий порядок оказания отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов в 2021 и 2022 годах своим постановлением утвердил Кабинет Министров республики.

Получателями данной меры поддержки могут стать инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, ветераны труда и ветераны труда Чувашской Республики, труженики тыла, граждане, которым присвоен статус «Дети войны». Все они должны быть собственниками газифицируемого жилого помещения и не иметь иного жилья в собственности.

По данным Минтруда Чувашии, прогнозная численность получателей данной меры поддержки составляет 163 человека. Она рассчитана с учетом данных органов соцзащиты на основании представленного Минстроем Чувашии перечня объектов, подлежащих догазификации, и пообъектного плана-графика социальной догазификации населенных пунктов на 2021—2022 годы. Всего же, по информации Минстроя Чувашии, в настоящее время на догазификацию принято 2500 заявок, осуществлено 210 подключений.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.