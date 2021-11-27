ДК «Восход» вновь финансово поддержат

На конкурсный отбор проектов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2022 год были представлены 22 заявки на 36 учреждений. В числе победителей – две заявки ДК «Восход» города Шумерли на общую сумму порядка 900 тыс. рублей.

На полученные средства будет приобретено профессиональное световое и музыкальное оборудование (около 700 тыс. рублей) и создан конференц-зал площадью 50 кв. м (около 200 тыс. рублей). Зал будет иметь мобильную комплектацию, которая может легко трансформироваться под условия любого проекта, — быть залом для официально-деловых встреч, видеоконференций и вебинаров, малым театральным залом для творческих вечеров, концертов, мастер-классов, выставочным пространством и площадкой для проведение детских праздников, интеллектуальных квестов и игр для взрослых.

Источник: gshum.cap.ru.