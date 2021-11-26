Глава Чувашии поздравляет с Днём чувашской вышивки

Дорогие жители Чувашской Республики!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем чувашской вышивки!

Наша республика издревле славится таким видом рукодельного искусства, как вышивка. Самобытная красота, филигранность, изящество и богатство чувашских узоров никого не оставляют равнодушным и вызывают неподдельное восхищение у всех, кому приходилось любоваться ими. Неслучайно, слава о чувашской вышивке, не имеющей изнанки, распространилась далеко за пределами нашей страны. Это наша визитная карточка, наша гордость.

Веками вышивка на одежде исполняла роль оберега для чувашского народа. Сегодня пришел наш черед охранять это национальное достояние. Радует, что в учреждениях культуры активно проводятся мероприятия по возрождению, сохранению и популяризации чувашской вышивки. В этом огромная заслуга мастериц-вышивальщиц, которые закладывают традиции празднования Дня чувашской вышивки и многое делают для того, чтобы нынешняя молодежь больше интересовалась ремеслом предков.

В прошлом году силами рукодельниц была успешно проведена народная акция «Сурпан Пĕрле». В 2021 году ее продолжением стал проект «Вышитая Чувашия», в рамках которого в единое полотно собраны фрагменты из районов и городов нашего региона, изготовленные мастерами со всей республики.

Пусть этот праздник сплотит нас, напомнит о том, как это важно – беречь и преумножать культуру и традиции родной земли.

Желаю всем мира, добра и всего самого наилучшего!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.