30 ноября 2021 года #ЩедрыйВторник

ЩедрыйВторник – это Всемирный день благотворительности, который каждый год проходит в более чем 100 странах мира, в том числе и в России. Принять участие в акции могут любые неполитические юридические и частные лица. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. Некоммерческие организации используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, привлечения средств, новых доноров и волонтеров.

Организатором инициативы в Российской Федерации выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» – российская некоммерческая организация, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований. Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Первый для России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года. В общей сложности в период 2016—2020 гг. к акции присоединилось более 4 тыс. организаций из всех регионов страны, которые провели тысячи благотворительных событий от Калининграда до Камчатки. В результате общих усилий участников в дни проведения акции пожертвования в благотворительные организации возрастают в среднем в 2 раза.

Форматы и цели участия могут быть самыми разными: волонтерской или фандрайзинговой акцией, онлайн-концертом, пожертвованием, лекцией или просто постом в социальных сетях на тему благотворительности с хэштегом #ЩедрыйВторник.

Подробности на givingtuesday.ru.