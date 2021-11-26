Христина Абрамова, ученица 5 класса Юманайской школы им. С.М. Архипова:

«Какое самое первое слово? Какое самое главное слово? Какое самое светлое слово? Конечно же, мама!

Моя мама, Ольга Львовна, родилась 7 апреля 1989 года в деревне Скрипино Сеченовского района Горьковской области, в крестьянской семье Кротовых. В 1992 году семья переехала жить в Чувашскую Республику, в Красночетайский район, где прошли детство и юность моей мамы. В Атнарской школе она получила среднее образование, ходила и в воскресную школу. В 2004 году поступила учиться в филиал Сарапульского техникума лесной промышленности в городе Шумерле на бухгалтера. Учёба длилась 4,5 года. После окончания этого заведения она уехала в Москву, стала работать там продавцом. Работала и пиццамейкером на производстве, и уборщицей в фирме. В 2009 году приехала на свою родину, устроилась в Шумерле на работу продавцом в магазин «Магнит». В том же году она встретила моего отца и вышла за него замуж.

Моя семья живёт в деревне Эшменейкино в просторном каменном доме. У моих родителей большое хозяйство: коровы, телята, свиньи, овцы, куры. Каждый день мама просыпается рано утром, чтобы накормить их. Ведь за ними нужен уход! А летом для скота надо приготовить корм на зиму. Вот тут начинается тяжёлая работа! Когда наш папа занят, мама садится за трактор и сама работает на нём. Удивляюсь тому, как у неё всё ловко получается. Я знаю, что она устаёт, но никогда не жалуется. Мы с сестрёнкой Екатериной стараемся хоть чем-то помочь ей. Полем грядки, моем посуду, пол, присматриваем за цыплятами, пасём скотину.

В 2015 году мама выучилась на водителя и получила права. Это меня очень радует. Теперь в соседнюю деревню ей не надо ходить пешком, мама едет на работу на своей машине. В настоящее время работает она продавцом в магазине № 27 Аликовского райпо в селе Юманай. К работе своей относится добросовестно, с покупателями ведёт себя вежливо, поэтому её уважают и любят.

И я очень люблю свою маму. Она для меня всё. Ведь это же мама! Она заботится о нас с сестрёнкой с самого рождения, дарит нам всю свою любовь, нежность, теплоту души. Всё буду делать так, чтобы она никогда не огорчалась, чтобы с её лица не сходила радостная улыбка, чтобы её глаза светились счастьем. Буду стараться радовать мамочку только хорошими оценками и хорошим поведением. Хочу, чтобы она оставалась всегда молодой, здоровой, красивой, доброй.

Я люблю тебя, мама!»