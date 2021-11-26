Социология ЦУР: национальный вопрос

Центр управления регионом Чувашии в ноябре провёл онлайн исследование на тему межнациональных отношений. Данные опроса отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей.

По данным ЦУР Чувашии, 80% опрошенных положительно оценивают межнациональные отношения в регионе. 86% респондентов никогда не сталкивались с дискриминацией в связи с национальной принадлежностью.

Большинство принявших участие в опросе считают, что в регионе люди разных национальностей имеют равные возможности для комфортного проживания (58%) и получения качественного образования (68%).

О толерантном отношении и отсутствии неприязни к представителям других национальностей заявили 75% опрошенных.

По мнению людей, на ухудшение межнациональных отношений в регионе могут повлиять сложные социально-экономические условия. Так считает каждый второй (54%) респондент. Каждый третий (33%) в качестве причины возможного обострения назвал вызывающее поведение приезжих.

«Исследование продемонстрировало отсутствие существенной напряженности в межэтнических отношениях. Толерантность, уважение к людям разных конфессий и национальностей — характерные особенности чувашской культуры. Они являются базисом межэтнического согласия в регионе», — отмечает руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

На днях о преобладании позитивных тенденций в межнациональных отношениях говорил и Глава региона Олег Николаев.

«В Чувашии проживают представители 128 национальностей. Представлены все конфессии. Мы горды тем, что со всеми живем в мире и согласии. Представитель любой национальности имеет возможет получить образование, выбраться в органы управления, реализовать себя», — подчеркнул он в ходе Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Добавим, исследование проводилось методом онлайн анкетирования среди пользователей четырех наиболее популярных в регионе социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram). Выборка квотированного опроса составила 668 респондентов.

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