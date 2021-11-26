Софья Пудова, ученица 8 класса Шумерлинской школы:

«Хочется рассказать о своей маме. Её зовут Надежда Валерьевна Харитонова. Ей 49 лет. Она родилась в Тюмени, в 1972 году. И вот уже 31 год живет в деревне Верхняя Кумашка, которая стала её второй родиной. Первая профессия мамы – швея. Она работала на швейной фабрике в городе Шумерле. В 1992 году мама вышла замуж. В 1993 родился мой старший брат, ему сейчас 28 лет, он уже женат, у него семья, живет в Москве. Второму моему брату 24 года и он тоже работает и живет в Москве. А я учусь в 8 классе в Шумерлинской школе. У меня есть еще две сестрёнки, которым 8 и 6 лет. Нас у мамы пятеро. Хотя старшие братья уже отделились, живут самостоятельно, они не забывают о маме, о нас. Моя мама — молодая бабушка, у нее уже двое внуков. Каждое лето они отдыхают у нас. Мама души в них не чает. Сейчас она работает санитаркой в кардиологическом отделении Шумерлинского межтерриториального центра.

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Она красивая, умная, добрая. Люблю мамину улыбку и большие карие глаза, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех и её руки, заботливые, тёплые, дорогие мне две ладошки. Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми, все её уважают и любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда иногда мне бывает грустно и горько. Мама заботится о нас с сестрёнками и братиками с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и материнскую любовь.

Я очень благодарна маме за всё, что она делает для нас. Да и мы всегда стараемся ей помочь чем-то. Я помогаю маме носить тяжёлые сумки с продуктами, помогаю с уборкой в доме, в огороде, смотрю за скотиной. Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей в этом. Ее кулинарное творчество пригодится мне в жизни. Ещё я очень люблю гулять с ней. прогулки с мамой — это настоящие экскурсии. Мы ходим в гости к бабушке, к маминой подруге, просто дышим свежим воздухом.

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда была радостной и весёлой. Хочу, чтобы улыбка её чаще радовала меня и окружающих людей.

Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каждый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спасибо, что ты есть у нас!»