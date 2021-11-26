Поздравляем победителей конкурса!

В конце сентября редакция в рамках реализации проекта «Вперёд, юнкор!» объявила о конкурсе зарисовок (статей) «Моя мама лучшая на свете» для детей среднего и старшего школьного возраста. Условия участия были простейшими: главной героиней материала должна быть мама, материал должен быть написан грамотно, раскрывать тему. Приветствовались фотографии главной героини.

Для участников мы ввели две номинации по возрасту: для учеников 5-8 классов и 9-11 классов. На конкурс поступило 16 творческих работ, все – от 5-8-классников преимущественно сельских школ. Очень жаль, что городские ребята не воспользовались возможностью рассказать на страницах нашей газеты о самом дорогом в их жизни человеке, признаться своим мамам в любви и поблагодарить их за всё. Наверняка многие подростки посчитали делом несовременным писать материал, да еще в газету. Несовременным и трудным, ведь подготовить статью – не то же самое, что выставить фото в соцсети или послать гифку в мессенджере. Но хотим сказать молодым одно: интернет поглотит вашу информацию, как огромный океан, без гарантии хранения на долгий срок, а вот газетный лист запечатлеет на десятилетия, будет бережно храниться вашими взрослыми родственниками и при случае с чувством гордости демонстрироваться: «Смотрите, как мой ребенок в газете написал!»

Но вернемся к конкурсу. Сегодня в спецвыпуске ко Дню матери мы знакомим читателей с лучшими, на взгляд редакционной коллегии, материалами. Ждем победителей за наградами с 29 ноября в редакции, все остальные участники получат электронные сертификаты.

Редакция.