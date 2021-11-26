Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года. Такую инициативу зампред Правительства озвучила во время совещания с Президентом России. Владимир Путин предложение поддержал.

Эксперты пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 могут считаться условно защищёнными в течение года. По данным мониторинга доля заболевших повторно от общего числа переболевших составляет всего 0,74%.

В Минздраве Чувашии подтвердили, в республике процент тех, кто повторно заболевает COVID-19 в течение года также небольшой.

Отметим, вопросы по поводу срока действия сертификата переболевшего ранее уже поступали и в Центр управления регионом Чувашии.

«Мы полагаем, инициатива правительства будет позитивно воспринята людьми, поскольку ранее этот вопрос уже обсуждался в соцсетях и медиапространстве», — комментирует координатор проектов ЦУР Антон Грабко.