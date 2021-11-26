Общественники Чувашии поддержали инициативу врачей пригласить «антиваксеров» в ковид-госпитали

На днях в одном из ковид-госпиталей республики побывал известный общественный деятель, руководитель проекта «Антидиллер» и сторонник вакцинации Альберт Ильин. Он отправился в «красную зону», чтобы развеять мифы, которые витают вокруг темы коронавируса и вакцинопрофилактики.

«Я руковожу проектом, который занимается тем, что работает с любой угрозой гражданскому населению, будь то безопасность на дорогах, наркотики или COVID-19. Нам важно донести до людей железобетонные факты, с которыми надо считаться и которые надо осознать. Один из самых важных — вакцина не дает 100-процентной гарантии от заражения COVID-19, но она серьезно облегчает течение болезни. Все, кто привит, я в этом убедился лично, даже если и заболевают, то не задыхаются в реанимации, а переносят болезнь в более легкой форме», — сообщил он.

Альберт Ильин рассказал, что поддерживает инициативу пригласить «антиваксеров» в «красные зоны» ковид-госпиталей, которую озвучили главврачи 11 больниц страны. Он также признался, что знает немало людей, которые до попадания в реанимацию были ярыми противниками вакцинации, но после того, как врачи буквально вытаскивали их «с того света» сразу же меняли своё отношение к прививкам.

«Однозначно я это письмо поддерживаю, потому что считаю, крайне неприемлемым, особенно в политических целях заигрывать с этой темой. Это очень опасно, мы столкнулись с угрозой, с которой раньше и не встречались. И сейчас мы должны как-то наоборот собраться в единый кулак, чтобы противостоять этой опасности, а не пытаться заработать себе какие-то «очки» на этой теме, поэтому я поддерживаю предложение медиков пригласить сомневающихся в «красные зоны» и своими глазами все увидеть», — поясняет общественник.

По поводу инициативы медиков высказался и известный блогер Александр Яшков (Богатырь).

— Я считаю, что инициатива медиков правильная. В прошлом году я и некоторые мои родственники переболели коронавирусом, некоторые очень тяжело. Среди людей старшего поколения были и те, кто умер — они как раз были противниками вакцинации. Делать прививку или нет — личное дело каждого. Но думаю, очень ярым антипрививочникам полезно самим побывать в «красной зоне» и увидеть, как люди страдают, лежат в кислородных масках. Но если и это на них не подействует, ничего не поделаешь.

Напомним, с открытым письмом к противникам вакцинации, в котором их приглашают лично посетить в «красные зоны», выступили 11 врачей. В их числе главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко и другие.

Ранее письмо медиков поддержал и пригласил в «красную зону» республиканских больниц активных противников вакцинации Глава Чувашии Олег Николаев.

«Если и после этого они будут уверенны, что имеют моральное право пропагандировать не вакцинироваться, пусть они дальше занимаются этим с полной ответственностью», — руководитель региона.