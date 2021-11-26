Культработники презентовали вышитую карту Шумерлинского района

В минувшую среду в Егоркинском сельском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Асамлӑ чӑваш тӗрри», посвященное сразу двум праздникам — Дню чувашской вышивки и Дню матери. Эти праздники следуют один за другим и, можно сказать, очень близки по духу, вобрав в себя женственность, мастерство, материнство, сохранение народных традиций и воспитание достойного поколения. Мероприятие посетила делегация Чувашского национального конгресса.

В фойе Дома культуры были развернуты выставки работ рукодельниц Шумерлинского района Надежды Костровой и Галины Малышкиной. Все желающие смогли присоединиться к мастер-классу «Чӑваш тӗррин илемӗ» и узнать секреты национальной чувашской вышивки.

Почетное место на выставке заняла вышитая карта Шумерлинского района, изготовленная двенадцатью вышивальщицами сельских поселений. На отдельном кусочке ткани мастерицы вышили графический рисунок территории своего поселения, используя нити определенного цвета. Затем мастер чувашской вышивки Надежда Кострова соединила все вышитые фрагменты в единое полотно.

Инициатором реализации проекта выступило Шумерлинское районное отделение республиканской организации «Союз женщин Чувашии» и Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района.

На сцене зрители увидели ожившие картины из чувашских легенд о зарождении чувашской национальной вышивки «Юман и Илемпи» и «Чудесная вышивка», яркие концертные номера самодеятельных артистов района. Особый колорит в праздничный концерт внёс народный фольклорный коллектив «Шанчăк».

Отрадно, что в зрительном зале собрались не только взрослое поколение, но и молодежь. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

В. Иванова, методист ИРЦК.

Наталья Николаева, заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района, председатель Шумерлинского районного отделения республиканской организации «Союз женщин Чувашии»:

-Традиционная чувашская вышивка – это народное наследие. В вышивке прослеживается наша история, наши традиции, она вызывает восхищение и яркие эмоции.

На мероприятии, состоявшемся в Егоркинском СДК, вышивальщицы Шумерлинского района и их ученики во всей красе продемонстрировали свое мастерство. Развитие у подрастающего поколения интереса к прикладному творчеству и популяризации искусства чувашской вышивки, как национального достояния, стремления к постижению тайнописи чувашских вышитых узоров на холсте — одно из наиважнейших предназначений общества.