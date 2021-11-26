В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается праздник, от которого веет теплом и уютом, добротой и нежностью. Этот праздник — День матери, той, что даровала жизнь каждому из нас.

Для многодетной матери Инны Помошниковой, с которой мы познакомились в канун праздника, примером для подражания всегда была ее мама — Лидия Максимовна Ишукова. «Мы жили с ней только вдвоем и были как подружки. Тогда она работала на комбинате автомобильных фургонов. Мама подарила мне счастливое детство, окружила вниманием, любовью, добротой и даже заменила мне папу. Она очень сильная женщина с добрым сердцем и золотыми руками, и мне всегда хотелось быть похожей на нее. До сих пор для меня мама — это эталон того, к чему я стремлюсь», — с нежностью в голосе делится И. Помошникова.

Сегодня Инна уже сама является матерью двух сыновей и дочери, но при этом не перестает чувствовать поддержку своей мамы. Она очень помогает ей в воспитании детей — где - делом, а где — ценным советом.

В 2007 году, окончив школу № 7, Инна поступила в Чебоксарский филиал Московского гуманитарно-экономического университета по специальности «Финансы и кредит». Училась заочно, в это время проживала и работала в Москве. Приезжала на малую родину во время сессий, но продолжала ездить туда-сюда, пока не встретила спутника жизни. Будущий муж, Андрей, тогда как раз вернулся из армии. В первую очередь девушка обратила внимание на его доброту и понимание. Их отношения завязались с крепкой дружбы, которая стала для них маяком и в семейной жизни.

В 2010 году, спустя почти год после знакомства, молодые поженились. Вскоре в семье родился первенец, Даниил. «Когда появился первый ребенок, моя жизнь поменялась кардинально. Если раньше я была бесстрашным человеком, то в тот момент в голове что-то щелкнуло. Я почувствовала, что теперь я в ответе не только за себя и должна взвешивать каждый свой поступок. Во мне проснулось столько любви и нежности… Сразу появилось множество вопросов: как правильно воспитать? как показать сыну жизнь со всеми ее красками? как сделать так, чтобы он вырос настоящим мужчиной, которым я могла бы гордиться?» — вспоминает Инна.

Сейчас Даниил учится в 5 классе школы № 2. Интересы у него весьма разнообразные. С 3-х лет он ходил в ЦДТ, в студию «Супердетки», позже посещал кружок робототехники, а в настоящее время занимается легкой атлетикой в Детско-юношеской спортивной школе. К учебе Даня тоже относится с большим интересом — в младших классах активно участвовал в интернет-олимпиадах, у него даже была копилка, чтобы он сам смог оплачивать свое участие в них.

Уже сейчас Даниил задумывается о своем будущем, говорит, что хочет стать ветеринаром. Он очень любит животных — занимается разведением улиток ахатин, ухаживает за двумя черепашками и котом Яшей, которого подобрали на улице 6 лет назад. А еще Даниил планирует разводить кур на даче у бабушки и с удовольствием изучает строение инкубатора.

В 2011 году в семье появился второй сын — Артем. Сейчас он тоже учится во второй школе, в 4-м классе. Артем также ходил в «Супердетки», пробовал себя в робототехнике, больше года занимался каратэ. Мальчик очень увлекается машинами, ему нравится изучать их механизмы и вместе с папой ремонтировать транспорт.

«У каждого из сыновей свои интересы. В первую очередь, я хочу быть для них другом. Не хочу диктовать свои условия, ведь они будущие мужчины, и у них обязательно должно быть свое мнение, твердый характер и взгляды на жизнь. Даже когда мы выбираем кружки, всегда даю право выбора, говорю: не получится здесь, попробуем что-то другое», — рассказывает мама.

Через несколько лет после рождения сыновей в семье Помошниковых родилась долгожданная дочь Ангелина. Сейчас ей 4 года, она посещает детский сад № 19, как когда-то и ее братья. Рождению девочки радовались всей семьей и вместе с тем поняли, что воспитание дочери значительно отличается от воспитания сыновей. Ведь если с мальчиками требуется больше жесткости и предоставления им ответственности за самого себя, то к девочке нужен другой подход — больше ласки и внимания. Благо, внимания у нее хватает со всех сторон. О том, чем дочь намерена заниматься, говорить пока рано, но уже сейчас она очень любит танцевать и повторять движения за танцующими в детских передачах.

«Мама в глазах ребенка — это ласка, забота, доброта… Мне бы хотелось, чтобы дети всё это чувствовали. А это требует времени и сил. С 2014 по 2020 годы я работала в салоне сотовой связи. Примерно в этот же период получала второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». Было нелегко совмещать школу и садик, различные кружки. У меня была работа с 8.00 до 20.00 и не всегда с графиком два через два. Многие заботы легли на плечи бабушки. А потом я приняла решение — детьми все-таки должна заниматься их мама. Ведь если я упущу этот период в своей жизни, то уже никогда не верну. А то, что мы вкладываем в детей сегодня, то и будем пожинать потом», — делится И. Помошникова.

Сейчас Инна тоже занимается делами, но уже не по строгому графику, — она ведет документацию, решает другие вопросы в семейном бизнесе, связанном со строительными работами. Теперь ей значительно легче справляться с материнскими обязанностями — она с удовольствием помогает мальчишкам с уроками, объясняет, если они что-то не усвоили. Часто они все вместе идут за Ангелиной в детский сад — и свежим воздухом подышат, и проведут вместе время. Как отмечает Инна, они всё любят делать вместе.

Одно из их любимых совместных занятий — изготовление поделок. С поделками, созданными под руководством мамы, дети участвуют в различных конкурсах в садике и в школе. Однажды они участвовали с ними в благотворительной акции — продавали, а вырученные средства внесли в строительство храма.

Помошниковы с удовольствием занимаются изготовлением новогодних шаров, в том году они победили в городском конкурсе и их шары висели на центральной ёлке Шумерли. Кстати, это далеко не единственная их победа в этом направлении, к примеру, они занимали 2- место в проекте, связанном с чувашским орнаментом, разукрасив тарелку.

Инна — неизменный член родительского комитета, сначала в садике, а потом в школе, а ее семья — неоднократная участница школьных и детсадовских спортивных семейных состязаний. Помошниковы занимают активную жизненную позицию, ежегодно участвуют в шествии «Бессмертного полка», а сыновья принимали участие в республиканской акции «Мы помним, мы гордимся», посвященной 75-летию Победы.

Много внимания в семье уделяется сплачиванию детей. Еще когда Инна была беременна вторым ребенком, она объясняла старшему, что скоро у него появится лучший друг по жизни, которого надо любить и уважать. Тогда она волновалась, что со стороны старшего может возникнуть ревность, но ее не было и нет по сей день. «Это очень дорого для меня. Я их с детства учу, что даже одну конфетку нужно разделить между собой. И пусть конфет в доме много, но это их сближает и учит всегда заботиться друг о друге. Результаты уже видны — если мы вдруг выезжаем с мальчишками в другой город без сестренки, они всегда покупают для нее какие-то сувениры», — отмечает Инна.

А посещать разные города Помошниковы любят. «Зимой мы катаемся на лыжах, а летом стараемся обязательно ездить на море — были в Крыму, в Абхазии, в Сочи, можно сказать, на всем нашем побережье. При этом мы стараемся не просто купаться и загорать, а посещать исторические места, чтобы дети открыли для себя что-то новое, запомнили исторические факты. Ведь когда ты читаешь в книге — это одно, а когда увидел — совершенно другое», — рассуждает мама. В этом году выбраться на море не удалось, но Инна вывезла мальчишек в Санкт-Петербург, показала Петергоф, ознакомила с Выборгом, прикоснулись к историческому прошлому.

Дети Помошниковых растут трудолюбивыми и самостоятельными. Они с удовольствием помогают маме по дому, а отец каждый год берет мальчишек на сенокос в деревню к бабушке, ведь мужчины должны уметь работать не только головой, но и руками. К слову, сыновья уже умеют работать и молотком, и болгаркой. Развитию трудолюбия способствует и наличие огорода у бабушки, где семья выращивает все необходимые сельхозпродукты.

«О чем я мечтаю? Чтобы наши с мужем мамы были живы и здоровы… Чтобы были здоровыми детки и была стабильность в семье. Мне многого не надо. К звездам я не рвусь. Мои звезды — это мои дети, это моё всё», — подытожила многодетная мама.

Т. Александрова.