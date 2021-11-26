Жители Чувашии привыкают к QR-кодам

В течение месяца после введения системы пропуска в учреждения по QR-кодам вакцинированного от COVID-19 жители республики «притирались» к новой цифровой реальности. Далее число негодующих из-за ограничений сократилось почти в два раза, сообщают в Центре управления регионом.

«Если в октябре мы фиксировали около 50 жалоб в неделю от недовольных введением режима пропуска по QR-коду, то в последнее время число негативных сообщений сократилось почти в два раза», — отмечает старший специалист по социальным коммуникациям ЦУР Чувашии Татьяна Петрова.

В то же время по сравнению с началом года выросло число сторонников вакцинации.

«Это мы видим, изучая сообщения, которые фиксирует система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» и проводя общий мониторинг медиапространства. Кроме того, достаточно положительно население Чувашии встретило инициативу Главы республики Олега Николаева выдавать QR-коды по итогам анализа крови на антитела к коронавирусу», — отметила старший аналитик Александра Макарова.

В ЦУР также рассказали — от населения уже поступают сообщения от желающих получить QR-код для людей с высоким титром антител к коронавирусу. Несмотря на то, что инициатива еще не реализована, система зафиксировала уже три десятка таких обращений.