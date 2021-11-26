Елена Капитонова, ученица 8 класса Юманайской школы им. С.М. Архипова:

«На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, тёплых, ласковых слов — слово “мама”. Слово, при котором хмурый улыбнётся. Сколько тепла таит слово, которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека!

Самым близким, дорогим человеком для меня является мама, которую зовут Надежда Виссарионовна. Родилась она 15 августа 1975 года в деревне Торханы. Когда ей было полтора года, родители переехали в деревню Эшменейкино. Мама училась в Юманайской средней школе, где теперь учимся мы. Училась старательно, любила математику, историю, географию, красиво рисовала и вместе с одноклассницами ходила в танцевальный кружок при Доме культуры. По воспоминаниям учителей и сельских жителей, ни один школьный концерт не обходился без выступления танцевального коллектива с участием моей любимой мамочки. В какие только костюмы они не переодевались, какие только танцы не танцевали! Смотреть было очень приятно, и душа радовалась!

После окончания школы Надежда Виссарионовна полгода проработала учителем начальных классов в деревне Кадеркино. Учила детей 1 и 3 классов. Потом училась в училище № 6 в городе Шумерле на курсах бухгалтерского учёта. А в 1997 году поступила в филиал Сарапульского техникума лесной промышленности в Шумерле, получила диплом по специальности “Техник-технолог лесообрабатывающей промышленности и экономист”. Вскоре начала работать в магазине “Настя” в селе Юманай. Параллельно с работой совмещала учёбу: училась в Шумерле на продавца-кассира продовольственных и промышленных товаров. В 2004 году устроилась на работу продавцом в магазин № 27 Аликовского райпо в селе Юманай, где работает по сей день.

Нас у мамы пятеро. Старший брат, гордость семьи — Денис. Он окончил химический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова, теперь учится в Российской академии наук им. А.В. Топчиева в Москве. Денис у нас будущий кандидат химических наук. Работает там же в лаборатории младшим научным сотрудником. Сестра Анастасия окончила факультет экологии ЧГУ им. И.Н. Ульянова, работает в агентстве комплексного интернет-маркетинга в Чебоксарах офисным сотрудником. А мы с сестрой Наташей учимся в школе: я в восьмом классе, она в девятом. Стараемся учиться на “4” и “5”, хотим, чтобы мама только радовалась нашим успехам. Участвуем в республиканских, во всероссийских, в межрегиональных конкурсах, викторинах, занимаем призовые места. Обе являемся районными стипендиатами. Учим всему хорошему и братишку Ванюшу, которому в декабре будет пять лет.

Разве всё это не заслуга матери?! Именно она каждому из нас от колыбельной песни до последнего вздоха дарит свою бескорыстную любовь и заботу.

Каждый день мама трудится, чтобы нам, её детям, жилось комфортно и сытно. В доме тепло, уютно, везде чистота и порядок. Часто мама балует нас выпечкой: готовит пироги, пиццу, булочки. Очень вкусно получаются у неё голубцы и наше национальное блюдо — шурпе, запах которого манит не только нас, но и соседей. Мама — творческий человек. Её руки всегда чем-то заняты. В свободное время она вышивает картины бисером, вяжет носки, варежки, даже кофты.

В этом году наша семья участвовала в районном конкурсе “Семья года” и заняла 1 место. 2 декабря будем защищать честь района на республиканском конкурсе в Чебоксарах.

Приближается чудесный праздник — День матери. От всей души поздравляю маму с этим праздником.

Мамочка, дорогая, любимая! Пусть в твоих глазах сияют скромность, нежность и пусть всегда в жизни светит тебе звезда счастья и любви!»

