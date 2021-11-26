В Чувашии умеют дружить

В 2020 году по доле граждан (93,6 %), положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан России Чувашия стала лидером среди других регионов. В 2019 году республика была на четвертой позиции с показателем 92,3 %. По данным исследования 2021 года, 88,5 % респондентов современное состояние межнациональных отношений в Чувашской Республике оценили положительно.

Такие данные были озвучены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Чувашской Республике, которое 24 ноября провел Олег Николаев.

Результаты исследований последних лет убедительно свидетельствуют о преобладающей в регионе стабильной и спокойной ситуации в межэтнических и межконфессиональных отношениях. В регионе успешно реализуется Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации. Ежегодно проводятся значимые мероприятия в целях укрепления гражданского единства. Межэтнические и межконфессиональные отношения находятся в постоянной динамике.

На заседании Совета были обсуждены меры, направленные на дальнейшее укрепление межнационального и межконфессионального согласия, в том числе на обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, на взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. В числе основных направлений работы среди молодежи названо патриотическое воспитание.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.