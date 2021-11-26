В Чувашии презентовали возможности инвестиционного портала

Задача по созданию нового инвестиционного портала была поставлена Главой Чувашской Республики в послании Государственному Совету. Ключевая задача электронной площадки — упрощение процедуры получения услуг и сокращение сроков их оказания.

Функционал портала позволит создать масштабную и постоянно обновляющуюся базу региональных проектов. Сейчас доступна тестовая версия, полноценная работа ресурса должна начаться в декабре.

На портале уже есть возможность получения 8 услуг, оказываемых институтами развития бизнеса и промышленности. Так организации, с помощью сайта, возможно, получить статус приоритетного и масштабного инвестиционного проекта, налоговые льготы, поручительства Гарантийного фонда, подобрать площадку. Работа на этом не останавливается, планы у разработчиков портала большие, отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Перечень услуг для инвесторов будет расширяться. Планируется добавить услуги, оказываемые отраслевыми министерствами – Минсельхозом Чувашии и Минпромэнерго Чувашии, другими институтами развития. По мере своего развития, планируется трансформация Портала в экосистему продвижения региональных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для своих пользователей. Хранение, структурирование и анализ данных на единой платформе позволит в проактивном режиме предлагать иные формы господдержки, которые понадобятся инвестору в дальнейшем», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

На новом портале у инвесторов появится возможность подавать заявления в режиме «одного окна». Также будет доступна интерактивная карта с возможностью подбора площадок в любом муниципалитете.

«Для того чтобы получить доступ к полному функционалу портала, необходимо зарегистрироваться на инвестиционном портале в разделе «Личный кабинет инвестора». У инвестора появится возможность воспользоваться онлайн-инструментами для запуска и развития инвестиционных проектов, в режиме онлайн просматривать данные об инициированных им проектах, следить за ходом их реализации, сигнализировать о возникающих проблемах», — рассказал Дмитрий Краснов.

Целевой аудиторией портала станут не только потенциальные инвесторы, но и предприниматели, которые хотят узнать, какие меры государственной поддержки они могут получить.