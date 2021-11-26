Ангелина Никонорова, ученица 5 класса Юманайской школы им. С.М. Архипова:

«Свою статью я хочу начать вот с такой загадки: «В мире нет её роднее, справедливей и добрее. Я скажу, друзья, вам прямо: лучше всех на свете …» Угадали? Ну, конечно же, это мама.

Нет дороже и роднее человека, чем мама. Любой ребёнок с уверенностью скажет, что именно его мама самая лучшая на свете. Хочу вас познакомить со своей мамой, доброй, красивой, нежной. Зовут её Алевтина Александровна.

Родилась мама 8 сентября 1979 года в селе Юманай. По профессии она бухгалтер. Много лет работала продавцом в родном селе, работала и в столице нашей страны. Сейчас она домохозяйка, ухаживает за дедушкой со стороны отца.

Мама для меня – волшебница. Волшебны её руки, которые умеют всё: шить, вязать, вышивать, готовить, убирать, доить, полоть, варить, мыть, стирать, помогать… В них столько фантастической силы! В своё время она вышивала полотенца, свадебную одежду для женщин. Узоры у неё получались очень красивые. Дома у нас всегда прибрано, в огороде тоже ни одного сорняка. Чистоте она учит нас всех: моего брата Никиту, сестру Диану и меня. Мама обожает цветы. И в палисаднике, и во дворе у нас астры, розы, циннии, гладиолусы, бархатцы, которые всех радуют яркими красками. Мамочка очень вкусно готовит, старается удивлять и нас, и гостей необычными блюдами. Летом готовит на зиму много салатов, лечо, маринует огурцы, помидоры. Мы, конечно, тоже участвуем в этом.

Мама – моя незаменимая помощница. Помогает мне и в учёбе, и в труде, как учитель, объясняет непонятное, даёт полезные советы. Иногда может и поругать меня, но за это на нее не надо сердиться — если подумать, то она права.

В повседневной заботе о нас мама не забывает и о себе. Одевается модно, аккуратно, макияж в меру, да и сама красива на вид. Любит петь и танцевать. Общительная, с любым может найти общий язык.

Часто с семьёй мы выезжаем на природу, особенно летом. Слушаем музыку, жарим шашлыки, купаемся, играем в разные игры, т.е. веселимся от души. Здесь мама тоже перевоплощается в ребёнка. Мне очень нравится, когда она смеётся. Пусть так будет всегда! В 2019 году наша семья съездила на Чёрное море. Вот это да! Мне там понравилось всё. Это великолепно! Память об этой поездке навсегда сохранится.

Моя мама — самая лучшая, самая классная и прекрасная. Это мой луч света и добра, моя радость. Спасибо тебе, мамочка, за твою любовь, доброту, заботу!

Счастье, что ты есть у меня, мама!»