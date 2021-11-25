Недавно в Чувашской Республике прошла акция «Узнай о своих долгах». В мероприятии, организованном Управлением ФССП России по Чувашской Республике и МВД по Чувашской Республике, приняли участие судебные приставы городских подразделений органа принудительного исполнения и сотрудники Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

Регулярно проверять долги у судебных приставов рекомендуется всем гражданам. Даже если у вас нет кредитов, штрафов и алиментов, уплачены налоги и оплачены услуги ЖКХ — один раз в месяц следует потратить пять минут и узнать задолженность у судебных приставов онлайн. Периодическая проверка по базе исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России позволит избежать неприятных потенциальных проблем при наличии долгов.

Для получения достоверных сведений об исполнительных производствах желательно прибегать к использованию официальных источников — бесплатных интернет-сервисов ФССП России. Это сервис «Банк данных исполнительных производств», личный кабинет на Едином портале государственных услуг, мобильное приложение «ФССП России».

Основная задача в работе судебных приставов — принудительное взыскание долгов с физических и юридических лиц. Взыскание производиться по исполнительному листу, который выдается судом, а также по актам государственных органов, имеющим силу исполнительного документа. Если должник длительное время не погашает задолженности, например: кредиты, штрафы, коммунальные платежи, налоги и др., то их взыскивают принудительно через ФССП. Полученные средства перечисляются на счета взыскателей. Если должник по разным причинам уклоняется от выполнения обязанности оплатить задолженность приставам, они вправе использовать ряд законных инструментов для принудительного взыскания: арест счетов в банках, имущества, находящегося в собственности должника, наложение запрета на выезд за границу, изъятие водительского удостоверения и наложение запрета на управление автомобилем, а при злостном уклонении – возбуждение уголовного дела с соответствующим наказанием.

Желательно оплатить задолженность в максимально короткие сроки, чтобы не допустить применения принудительных мер взыскания с арестом части имущества или денежных средств.

Сервис «Приставы онлайн» предлагает удобную систему проверки долгов без регистрации по фамилии и дате рождения, а также по номеру исполнительного производства (номер ИП). По запросу пользователя на экране отображается информация: список производств на его имя, основания возбуждения, контакты судебного пристава; при отсутствии исполнительных производств будет соответствующее сообщение. Если обнаружены долги, то оплатить задолженность на сайте можно онлайн. К оплате принимаются банковские карты VISA, MasterCard, МИР. Также Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполнительных производств, оплатить задолженность посредством портала госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты. Для оплаты задолженности посредством портала госуслуг необходимо быть зарегистрированным пользователем портала.

В случае установления факта наличия возбужденного исполнительного производства при проверки задолженности через сервис «Банк данных исполнительных производств» или через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) в отношении должника с идентичными Ф.И.О., датой рождения, во избежание ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительному производству и применения к нему мер принудительного исполнения граждане могут обратиться к судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, с заявлением об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству, с приложением документов, позволяющих однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН), а для отмены наложенных ограничений — по возможности уведомить судебного пристава-исполнителя по телефону.

По информации УФССП России по Чувашской Республике.