Поверку фактического использования имущества для целей налогообложения будет осуществлять Чуваштехинвентаризация

Передачу функций по определению вида фактического использования зданий и помещений для целей налогообложения бюджетному учреждению Чувашской Республики «Чуваштехинвентаризация» одобрили на заседании Кабинета Министров. Соответствующие изменения внесены в постановление.

«Мы движемся последовательно в соответствии с ранее принятыми решениями. Передача бюджетному учреждению функций по проведению мероприятий по определению вида фактического использования объекта упрощает процесс и экономит средства, что скажется на доходной базе бюджета», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики прогнозируют, что это позволит выявить новые объекты для включения в перечень и увеличить налогооблагаемую базу. Таким образом, удастся избежать и судебных обжалований.

Перечень такого недвижимого имущества (здания административно-делового назначения, офисы, торговые комплексы, объекты общественного питания и бытового обслуживания), в отношении которых определяется налоговая база, определяет Минэкономразвития Чувашии.

В соответствии с принятым порядком, собственники, которые отказываются включить объекты в перечень, были вправе обратиться в Минэкономразвития Чувашии с обращением. Вице-премьер Дмитрий Краснов отметил, что процедура довольно волокитная и занимала долгое время.

«После обращения собственника назначалась межведомственная комиссия, которая принимала решение о видах фактического использования объектов. Требовалось много усилий, что вызывало дополнительные сложности и недовольства со стороны правообладателей этих помещений», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии.

В перечне недвижимого имущества сейчас значится свыше 4700 объектов. Список увеличился после вступления в силу Закона Чувашской Республики, предусматривающего отмену налогообложения организаций площадью свыше 1000 квадратных метров.

Минэкономразвития Чувашии.