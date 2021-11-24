«Ёлка желаний» в Чувашии

Цель всероссийской благотворительной акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Уже третий год подряд в акции принимает участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. 15 ноября Глава Чувашской Республики Олег Николаев открыл «Ёлку желаний» в регионе.



В мероприятии примут участие руководители органов исполнительной власти, присоединятся представители регионального отделения партии «Единая Россия», общественных, волонтерских организаций и многие другие. Координатором акции в Чувашии является Центр молодежных инициатив.



Участниками «Ёлки желаний» могут стать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 до 17 лет), люди с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 17 лет и от 60 лет и старше), дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (от 3 до 17 лет), люди с состоянием здоровья, угрожающим жизни (от 3 до 17 лет и от 60 лет). Заявки принимаются до 11 декабря на сайте проекта: Елкажеланий.рф.

В прошлом году 83 ребенка из Чувашии смогли получить желаемое благодаря министрам регионального правительства, руководителям предприятий, главам администраций муниципальных образований.