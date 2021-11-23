Состояние Лапсарского проезда в Чебоксарах снова вызвало недовольство автолюбителей

На прошлой неделе специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали 15 сообщений о разбитой дороге на Лапсарском проезде.

В самых популярных пабликах столицы чебоксарцы сетовали, что по этому участку очень тяжело передвигаться, дорожное полотно разбито.

«Хочу обратить ваше внимание на Лапсарский проезд, прошу вас проехать по нему, начиная с Канашского шоссе 7. Срочно прошу вас принять меры! Найдите щебень, крошку асфальта, что угодно! Невыносимо!», — отмечают жители.

На эти сообщения ответили специалисты Минтранса Чувашии и администрации г. Чебоксары.

Так, по информации городских властей, в межсезонье проезжую часть выравнивают грейдером, расширяют дорогу там, где это возможно.

В декабре проектно-сметная документация на реконструкцию дороги будет направлена на государственную экспертизу. После получения положительного заключения будет объявлен аукцион по определению подрядной организации, составлен график производства работ. По предварительной информации, Лапсарский проезд уже включен в перечень объектов 2022 года.