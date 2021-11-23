Зазвучали песни чувашских авторов о строителях оборонительных рубежей

В Чувашии наградили победителей конкурса авторской песни, посвященной трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Все песни записаны на профессиональном оборудовании, а послушать получившийся плейлист можно будет в любое удобное время в аудиостриминговом сервисе «СберЗвук» по ссылке. Проект реализован при поддержке Чувашского отделения ПАО «Сбербанк» и медиахолдинга «Радио родных дорог».



7 коллективов-победителей получили сертификаты на торжественном мероприятии по подведению итогов конкурса «Строителям безмолвных рубежей посвящается», объявленного Союзом женщин Чувашии при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела, Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Худсовет по определению лучших песен возглавил российский эстрадный певец, музыкант, поэт и актёр Родион Газманов.



Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк:

«Наша цель – сделать так, чтобы о подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа знали не только в Чувашии, но и далеко за его пределами. С помощью популярных сервисов, входящих в экосистему Сбера, мы хотим распространить это знание по всей стране. Плейлист «Сурский рубеж» — показатель того, как музыка сближает разных людей, вне зависимости от местоположения и культуры. В будущем мы также планируем активно развивать и другие музыкальные проекты в Чувашской Республике».



Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии:

«Все эти песни написаны искренне и от души. Большая радость, что в процессе участия в творческом конкурсе жители Чувашии переосмыслили историю и смогли по настоящему передать мысли и эмоции участников этого тяжелейшего строительства. Благодаря партнерам конкурса — «Радио родных дорог» и Чувашскому отделению Сбербанка – мы сможем донести эту историю до более широкого круга людей и вынести на федеральный уровень».



Александр Филиппов, генеральный директор медиахолдинга «Радио родных дорог»:

«Мы с большим удовольствием приняли участие в этом социально значимом проекте. Песни победителей, которые были записаны в студии «Радио родных дорог», несомненно, войдут в музыкальную историю Чувашии как результат важной и необычной коллаборации творческих коллективов, власти, общественных движений и бизнеса».



Н. Альгешкина.