Дмитрий Краснов: наказание за сбыт суррогатного алкоголя должно отпугивать пресекать закон

Проблему распространения нелегальной алкогольной продукции обсудили на заседании Комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

По оперативным данным, МВД Чувашии изъяло из оборота порядка 25 тонн спиртосодержащей продукции с начала этого года. Большой объем был произведен в кустарных условиях. К административной ответственности были привлечены свыше 70 юридических лиц и 13 индивидуальных предпринимателя.

Беспокоит статистика – только за 9 месяцев зарегистрировано 497 случаев отравления контрафактным алкоголем, погибли свыше 200 человек.

По словам вице-премьера, предпринимателей переступающих черту закона, штрафы не пугают. Дмитрий Краснов отметил, что Минэкономразвития Чувашии выступило с инициативой пересмотреть правоприменительную практику наказаний за реализацию суррогатных спиртных напитков.

«Мы направили в Госсовет предложение о внесении в порядке законодательной инициативы в Госдуму изменить статью 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Как правило, при рассмотрении материалов, судебными органами статья 14.17.1 переквалифицируется в 14.2 – это незаконная продажа товаров. 14.17.1 – ответственность на физические лица – 30-50 тысяч рублей штрафа с конфискацией всей продукции. Те, кто ведет предпринимательскую деятельность, могут поплатиться штрафом до 200 тысяч рублей. По статье 14.2 – штраф 1,5-2 тысячи рублей. То есть наказание несоизмеримо с теми доходами, которые получают «горе-предприниматели», — отметил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии подчеркнул, что для пресечения распространения контрафактного алкоголя законодательство должно и дальше совершенствоваться. Еще один действенный метод сокращения производства суррогата – усилить контроль и привлечь к проверкам общественность.

Конструктивные инициативы предложили аккумулировать в рамках рабочей группы по борьбе с незаконным производством и оборотом алкоголя.

Минэкономразвития Чувашии.