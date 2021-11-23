В Чувашии награждены победители конкурса видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Больше месяца сохранялись в тайне имена победителей конкурса короткометражных видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Лучшие из лучших были объявлены 22 ноября в Театре кукол на торжественном мероприятии «Строителям безмолвных рубежей Великой Отечественной войны посвящается…».

Напомним, организаторами творческого состязания выступили Минцифры Чувашии, Союз женщин Чувашии и филиал «ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике. Всего на суд жюри конкурса поступило 25 работ из самых разных уголков республики, в том числе городов Шумерля, Алатырь, Чебоксары, Новочебоксарск, Канашского, Моргаушского, Ибресинского, Яльчикского, Ядринского, Шемуршинского, Красноармейского и Комсомольского районов, а также Республики Мордовия. Оргкомитет конкурса отобрал 8 финалистов, которые были приглашены на торжественное мероприятие, где и объявили победителей.

«Идея проведения конкурса короткометражек родилась у нас спонтанно, но переродилась в настоящее народное творчество, — рассказала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина, выступая с приветственным словом. – Определить победителей было очень сложно, потому что каждый автор вложил в работу частичку своей души. Ребята выступали и актерами, и режиссерами, и монтажерами… И для меня большая честь – поздравить победителей конкурса!».

«Все, что здесь сегодня происходит, очень важно, это в самое сердце и это обязательно надо продолжать, — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов. – Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Мы и впредь будем поддерживать подобные инициативы».

Лучшей в конкурсе видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, стала работа Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии. В шаге от победы оказались Семёнов Евгений Григорьевич и Виноградова Людмила Юрьевна, занявшие второе место. Замкнул тройку лидеров творческий коллектив «Пламя» Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии. Жюри конкурса также утвердили специальную номинацию «Приз зрительский симпатий». Здесь победу одержала Бородавина Анастасия Юрьевна.

«Молодежь не всегда способна осмыслить те события, которые происходили много лет назад. Такие конкурсы помогают им окунуться в атмосферу тех лет и безусловно вызывают патриотические чувства», — отметила в беседе с журналистами Елизавета Сидельникова, педагог-организатор Алатырского технологического колледжа, который взял пальму первенства в конкурсе.

Все победители и финалисты конкурса видео, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, получили дипломы и памятные призы от организаторов.

Минцифры Чувашии.