Вячеслав Борисов: «Обратная связь с жителями вышла на качественно новый уровень»



Ровно год назад во исполнение поручения Президента России начал свою работу Центр управления регионом Чувашии. С ноября 2020 года специалисты Центра приняли и обработали около 54 тысяч обращений жителей республики, 55 процентов от общего количества – вопросы по пандемии COVID-19 и вакцинации. Также жители республики активно интересуются ремонтом и содержанием дорог, благоустройством, работой системы ЖКХ, вопросами социальной защиты. Среди муниципалитетов лидерами по обращениям стали города Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Алатырь и Чебоксарский район.

Сегодня, 23 ноября, ЦУР посетил куратор центра, руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов. Он внимательно ознакомился с итогами работы каждого блока и отметил, что благодаря Центру управления регионом обратная связь с жителями вышла на качественно новый уровень. «Основная цель ЦУР — не просто заниматься проблемами людей, оперативно решать эти проблемы, но и находить причины их появления, информировать. Мы видим реальные результаты работы. Например, по дорогам снизилось количество обращений и жалоб людей на 14% за год, увеличилась информированность людей. И это только первый год работы, и здесь ЦУР необходимо дальше набирать темпы и осваивать новые инструменты и компетенции», — подчеркнул он.

Руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева рассказала, что за год работы удалось наладить взаимодействие ЦУР с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по отработке сообщений жителей, поступивших через социальные сети или через портал «Госуслуги». «Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева и органов власти мы смогли добиться существенного сокращения времени на обработку сообщений. Хочу поблагодарить за работу наших экспертов и помощников — отраслевые блоки ЦУР. Вместе ежедневно мы выстраиваем открытый диалог с жителями, тем самым повышая уровень доверия к власти», — отметила руководитель Центра управления регионом Чувашии.