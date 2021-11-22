В Чувашии могут появиться профессиональные приёмные семьи

С такой инициативой выступили в Министерстве образования Чувашии. Одной из проблем в ведомстве называют сложности поиска новой семьи для подростков с ограниченными возможностями здоровья.

По опыту других регионов в Чувашии намерены создавать и профессиональные приёмные семьи. Такой статус возможно получить, если хотя бы у одного из родителей есть психологические или педагогическое образование.

Первые профессиональные приёмные семьи в Чувашии могут появиться в 2022 году. Им полагается ежемесячное вознаграждение — по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка и компенсация жилищно-коммунальных услуг.

Чувашинформ.рф.