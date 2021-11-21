1 декабря истекает срок оплаты

Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2020 год истекает 1 декабря 2021 года.



Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги. Налогоплательщикам, не получившим до сих пор по каким-то причинам налоговые уведомления, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию. При себе необходимо иметь паспорт. Для получения налогового уведомления необходимо оформить заявление.



Граждане могут оплатить налоги разными способами: лично через учреждения банков, либо безналичным путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства. Также налоговые платежи принимаются в отделениях АО «Почта России».



Электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» позволяют налогоплательщику осуществить безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с Федеральной налоговой службой.

Существует возможность оплаты гражданами имущественных налогов через единый портал государственных и муниципальных услуг.



Если налоговое уведомление не исполнено в установленный срок, то за каждый день просрочки начисляются пени, а также применяется процедура принудительного взыскания налога за счет имущества должника, включая денежные средства на его счетах.



МИ ФНС России № 8 по Чувашии.