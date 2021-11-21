21 Ноя

Что делать, если вы подозреваете у себя опухоль?

Главное правило при обнаружении опухоли – не паниковать. В настоящее время онкологические заболевания являются контролируемыми состояниями, а раннее выявление опухоли позволяет провести эффективное лечение и вернуть человека к активной жизни. Очень важен настрой пациента на успешный исход, который влияет на контроль за опухолью не меньше, чем врачебные действия.

С чего начать?

  1. Разумную онконастороженность следует проявлять каждому человеку. На сайте онкодиспансера размещена анкета, которую советуем использовать для самодиагностики возможного опухолевого недуга. При утвердительных ответах смотрите алгоритм ваших действий.
  2. Обязательно проходите профилактические осмотры и диспансеризацию, при которых выполняются специальные скрининговые исследования. Не пренебрегайте осмотрами! В случае отклонений на 1 этапе исследований врачи проведут 2-й этап исследований с осмотрами врачами–специалистами, использованием диагностических инструментальных методов, чаще эндоскопических.
    У каждого пятисотого пациента при профилактическом осмотре и диспансеризации устанавливается опухолевое заболевание на ранних стадиях. Соответственно, возможности излечения очень высокие.
  3. Полезно знать, что выделяют «опасную десятку» — 10 грозных симптомов, которые могут быть проявлением онкологических заболеваний: длительный кашель, осиплость или охриплость голоса, изменения в работе кишечника, мочевого пузыря, длительно незаживающая рана или язва, непонятное образование (припухлость, узел, увеличение живота и т.д. ), частая боль в одном и том же месте без явной причины, затруднение при глотании, чувство комка в горле, кровотечение независимо из какого органа, изменение внешнего вида родинки, необъяснимая потеря веса и слабость.
  4. В случае наличия указанных изменений необходимо обратиться к фельдшеру (доступно сельским жителям), к терапевту (врачу общей практики), гинекологу, хирургу, дерматологу (в зависимости от интуитивной подсказки самому себе). Во всех случаях не будет ошибкой обратиться к врачу поликлиники, в которой вы прикреплены для медицинской помощи по полису ОМС.
  5. В случае врачебного подозрения на онкологическое заболевание вам проведут минимальные уточняющие исследования (УЗИ, эндоскопию пищевода, желудка, кишечника, кожного образования, маммографию и т.д. ) и направят к врачу-онкологу поликлиники (первичный онкологический кабинет), центра амбулаторной онкологической помощи, в которых организуется и проводится углубленная диагностика, в том числе организуется направление в Республиканский онкологический диспансер. Важно знать, что законодательно установлен срок в 3 рабочих дня от направления к врачу-онкологу до онкологического приема. Записать на прием к онкологу пациента должны с врачебного (фельдшерского) приема.
    Кстати, необходимо каждому знать свой семейный анамнез и внимательно отслеживать родственные риски онкологии. У людей с раком у родственников (родители, родные брат и сестра) риски развития опухолей выше.
  6. Врачи (фельдшеры) в необходимых случаях (если нет врача-онколога в поликлинике, имеются вероятные и очевидные признаки опухоли) по установленному алгоритму направляют пациента в онкодиспансер. Для этого необходимо получить направление с обязательной конкретной датой и временем приема, о которых пациент информируется после получения электронной обратной связи – ответа из поликлиники РКОД.
  7. Диагностические исследования проводятся при установлении онкологического диагноза в течение 7 рабочих дней после обращения к онкологу.
  8. После получения результата гистологического исследования после биопсии проводится консилиум врачей (в онкологии все решения принимаются исключительно коллегиально) и назначается необходимый вид или комплекс специального лечения. Все виды обследования и лечения бесплатны для пациента по полису ОМС.
    Республиканский клинический онкодиспансер.

Автор записи: anna

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