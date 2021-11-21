Что делать, если вы подозреваете у себя опухоль?

Главное правило при обнаружении опухоли – не паниковать. В настоящее время онкологические заболевания являются контролируемыми состояниями, а раннее выявление опухоли позволяет провести эффективное лечение и вернуть человека к активной жизни. Очень важен настрой пациента на успешный исход, который влияет на контроль за опухолью не меньше, чем врачебные действия.

С чего начать?