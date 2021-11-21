Что делать, если вы подозреваете у себя опухоль?

Главное правило при обнаружении опухоли – не паниковать. В настоящее время онкологические заболевания являются контролируемыми состояниями, а раннее выявление опухоли позволяет провести эффективное лечение и вернуть человека к активной жизни. Очень важен настрой пациента на успешный исход, который влияет на контроль за опухолью не меньше, чем врачебные действия.
С чего начать?
- Разумную онконастороженность следует проявлять каждому человеку. На сайте онкодиспансера размещена анкета, которую советуем использовать для самодиагностики возможного опухолевого недуга. При утвердительных ответах смотрите алгоритм ваших действий.
- Обязательно проходите профилактические осмотры и диспансеризацию, при которых выполняются специальные скрининговые исследования. Не пренебрегайте осмотрами! В случае отклонений на 1 этапе исследований врачи проведут 2-й этап исследований с осмотрами врачами–специалистами, использованием диагностических инструментальных методов, чаще эндоскопических.
У каждого пятисотого пациента при профилактическом осмотре и диспансеризации устанавливается опухолевое заболевание на ранних стадиях. Соответственно, возможности излечения очень высокие.
- Полезно знать, что выделяют «опасную десятку» — 10 грозных симптомов, которые могут быть проявлением онкологических заболеваний: длительный кашель, осиплость или охриплость голоса, изменения в работе кишечника, мочевого пузыря, длительно незаживающая рана или язва, непонятное образование (припухлость, узел, увеличение живота и т.д. ), частая боль в одном и том же месте без явной причины, затруднение при глотании, чувство комка в горле, кровотечение независимо из какого органа, изменение внешнего вида родинки, необъяснимая потеря веса и слабость.
- В случае наличия указанных изменений необходимо обратиться к фельдшеру (доступно сельским жителям), к терапевту (врачу общей практики), гинекологу, хирургу, дерматологу (в зависимости от интуитивной подсказки самому себе). Во всех случаях не будет ошибкой обратиться к врачу поликлиники, в которой вы прикреплены для медицинской помощи по полису ОМС.
- В случае врачебного подозрения на онкологическое заболевание вам проведут минимальные уточняющие исследования (УЗИ, эндоскопию пищевода, желудка, кишечника, кожного образования, маммографию и т.д. ) и направят к врачу-онкологу поликлиники (первичный онкологический кабинет), центра амбулаторной онкологической помощи, в которых организуется и проводится углубленная диагностика, в том числе организуется направление в Республиканский онкологический диспансер. Важно знать, что законодательно установлен срок в 3 рабочих дня от направления к врачу-онкологу до онкологического приема. Записать на прием к онкологу пациента должны с врачебного (фельдшерского) приема.
Кстати, необходимо каждому знать свой семейный анамнез и внимательно отслеживать родственные риски онкологии. У людей с раком у родственников (родители, родные брат и сестра) риски развития опухолей выше.
- Врачи (фельдшеры) в необходимых случаях (если нет врача-онколога в поликлинике, имеются вероятные и очевидные признаки опухоли) по установленному алгоритму направляют пациента в онкодиспансер. Для этого необходимо получить направление с обязательной конкретной датой и временем приема, о которых пациент информируется после получения электронной обратной связи – ответа из поликлиники РКОД.
- Диагностические исследования проводятся при установлении онкологического диагноза в течение 7 рабочих дней после обращения к онкологу.
- После получения результата гистологического исследования после биопсии проводится консилиум врачей (в онкологии все решения принимаются исключительно коллегиально) и назначается необходимый вид или комплекс специального лечения. Все виды обследования и лечения бесплатны для пациента по полису ОМС.
Республиканский клинический онкодиспансер.
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