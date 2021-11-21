Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики поздравляет телезрителей со Всемирным днем телевидения

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения – международный праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно с 21 ноября 1996 года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум. Он был призван привлечь внимание к роли телевидения в современном мире. Нынешний праздник отмечается в год 90-летия телевидения России. Днем рождения отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио из студии при Московском радиоузле. В наш регион регулярное телевещание пришло 60 лет назад, когда в 1961 году в Чебоксарах был введен в эксплуатацию телецентр.

В ХХ веке развитие телевидения прошло огромный путь – от передачи статичных «картинок» до привычных нам динамических изображений, от черно-белого -до цветного, от одной — двух программ, идущих в эфире всего несколько часов в день, до полноценного круглосуточного вещания.

Настоящей телевизионной революцией XXI века стал переход с аналогового на современное цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ). РТРС, объединивший в единую структуру все телецентры нашей страны, построил крупнейшую в мире цифровую телесеть из 5040 передающих станций, 42 из которых находятся в Чувашской Республике. Это позволяет более 99% жителей республики принимать в высоком качестве 20 телевизионных и три радиоканала в стандарте DVB-T2 без абонентской платы. Помимо федеральных программ, телезрителям доступны программы ГТРК Чувашии и Национальной телерадиокомпании Чувашии на ОТР. Для сравнения: до перехода на «цифру» жители региона могли смотреть в среднем пять аналоговых программ, зачастую с «рябью» и «снежком».

У цифрового эфирного телевидения нет помех. Как показывает статистика федеральной горячей линии по цифровому ТВ, в 99,9% обращений с жалобами на “замирающую” картинку или пропадание сигнала вызваны неверно подобранной приемной антенной телезрителя». Специалисты РТРС напоминают, что комнатная антенна подходит для приема только на небольшом расстоянии от телебашни, в пределах прямой видимости. В городе с плотной застройкой рекомендуется подключаться к коллективной антенне, расположенной на крыше многоквартирного дома. В остальных случаях – использовать индивидуальную наружную антенну, выбирая тип устройства (активная или пассивная) и характеристики (коэффициент усиления) в зависимости от расстояния до передающей телевизионной станции. Эти параметры можно найти на сайте по адресу “карта.ртрс.рф”

Направлять антенну нужно на телебашню, добиваясь оптимальных значений уровня и качества сигнала. В большинстве приставок и телевизоров есть функция вывода на экран этих параметров. Для уверенного приема показатели уровня должны быть от 60%, а качества — 100%. Это главное условие, обеспечивающее четкую «картинку» на экране. Более подробно о приемном оборудовании можно прочитать на сайте ртрс.рф



Если нет возможности организовать прием самостоятельно, лучше доверить установку, настройку и обслуживание приёмного оборудования специалистам. Ближайшие пункты сервисного обслуживания можно найти на сайте карта. ртрс.рф , где на вкладке «Сервис» мастера сами добавляют свои контакты. Либо воспользоваться мобильным приложением «Телегид», где размещена подробная информация о цифровом эфирном телевидении в регионе и всех объектах цифровой телесети.

Минцифры Чувашии.