Поздравление Главы Чувашии с Днём работника налоговых органов

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Высокотехнологичная и высокоэффективная налоговая служба, бесспорно, является одним из важнейших факторов обеспечения финансово-экономической стабильности государства и Чувашской Республики, выполнения социальных обязательств и реализации государственных программ, направленных на повышение качества жизни людей.

Ведомство в лице каждого из вас становится все более обращенным к гражданам и бизнесу. Особо это проявилось в пандемийный период, когда тысячи организаций и предпринимателей смогли воспользоваться налоговыми послаблениями.

Приятно отметить, что Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике признано лучшим среди налоговых органов страны по администрированию имущественных налогов, вошло в тройку лидеров по основным показателям работы в Приволжском федеральном округе.

Всего за 10 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Чувашской Республики поступило 33 млрд рублей налоговых доходов, что на 11,4 % больше аналогичного периода прошлого года.

Признателен вам и за вклад в создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Чувашии, в предупреждение правонарушений в финансовой сфере.

Благодарю каждого из вас за профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.