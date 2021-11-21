Ежегодно 21 ноября в нашей стране отмечается День работника налоговых органов. Он был учрежден Указом Президента России от 11 ноября 2000 года, и это стало своеобразным признанием важности профессии налоговиков, проявлением должного уважения к их труду.

Дата празднования была выбрана неслучайно – она была приурочена к созданию Государственной налоговой службы 21 ноября 1991 года, когда налоговая функция от Министерства финансов была передана этой службе.

Про деятельность налоговиков большинство из нас знает лишь в общих чертах. А между тем представители этой профессии отличаются большим трудолюбием, аналитическим умом и ответственностью.

Одним из таких специалистов является начальник отдела выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике Валентина Владимировна Новичкова. Она пришла в налоговую инспекцию в феврале 2011 года на должность государственного налогового инспектора отдела выездных проверок и в октябре того же года возглавила отдел. Возможно, этому способствовал ее большой опыт работы на государственной службе, ведь до этого она более 25 лет проработала в администрации города на разных должностях, начиная от экономиста горплана до начальника финансового отдела.



В нынешние обязанности Валентины Владимировны входят проведение выездных налоговых проверок налогоплательщиков и налоговых агентов, контроль за уплатой налогов и штрафных санкций по результатам проверок, за исполнением законодательства о применении ККТ при осуществлении расчетов, рассмотрение представленных налогоплательщиками возражений по актам проверок, взаимодействие с правоохранительными и иными контролирующими органами по предмету деятельности отдела.

Как отмечает В.В. Новичкова, каждая проверка — это всегда что-то новое, можно сказать, отдельная история. Ведь нет таких организаций или предпринимателей, которые применяют системы налогообложения как близнецы, даже если осуществляют одну и ту же деятельность. «Мне нравится моя работа, она очень интересная и творческая», — говорит опытный специалист.



Без сложностей, конечно, не бывает, особенно во взаимоотношениях с налогоплательщиками. Необходимо найти компромисс, своеобразный баланс, чтобы налогоплательщик согласился с выявленными нарушениями налогового законодательства.



Минусы в работе с лихвой компенсируются хорошим трудовым коллективом. Хотя отдел Валентины Владимировны и небольшой, но дружный и работоспособный. Да и с остальными отделами инспекции осуществляется тесное взаимодействие.



Про профессиональные качества Валентины Васильевны можно говорить долго – она умеет быстро и правильно реагировать на возникающие ситуации, способна выполнять работы, требующие аналитической оценки, умело выделяет наиболее значимые направления деятельности и определяет эффективные методы их решения.



За заслуги в профессиональной деятельности В.В. Новичкова неоднократно удостаивалась наград — в 2012 году была награждена Почетной грамотой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике, в 2013-м ей объявлена благодарность Управления ФНС по Чувашии, в 2015-м — благодарность главы администрации г. Шумерли, в 2017-м — благодарность Главы Чувашской Республики.

У Валентины Владимировны есть все возможности целиком посвящать себя работе. Ведь сын Сергей и дочь Людмила давно выросли и успели порадовать свою маму любимыми внуками. «У меня их трое — все мальчишки. Саше и Роме — по 8 лет, Артему — 5. Мое самое любимое занятие – проводить время с ними».



Еще одно увлечение В.В. Новичковой — путешествия. В основном она выбирает для отдыха Краснодарский край, а в этом году побывала в Крыму. «Стараюсь каждый год куда-нибудь съездить. Получаю от путешествий огромное эмоциональное удовлетворение, такой отдых способствует и продуктивной работе», — отмечает Валентина Владимировна.

Татьяна Александрова.