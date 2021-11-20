Средства гранта – на качественную технику для медиакласса

В начале этого учебного года школа № 2 в числе 20 образовательных учреждений республики получила грант Главы Чувашии в размере 200 тыс. рублей на создание медиакласса. Медиакласс для школы стал логическим продолжением начатого еще в 2016 году направления работы с детьми по линии Российского движения школьников, и вопрос, принимать или нет участие в этом проекте, не стоял. В июне – на дистанционном совещании, а 16 августа на республиканском семинаре по открытию медиаклассов от 2-ой школы приняла участие заместитель директора Юлия Жданович. И уже 1 сентября в рамках праздничной линейки состоялось открытие класса медийщиков. Ребята студии городского детского медиацентра «Прожектор» провели торжественное посвящение учащихся 6 Б класса в журналисты.

«У нас очень глобальная задача, «взгляд в будущее» — познакомить детей с полезным контентом, мотивировать к освоению профессий в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие 5-10 лет, — рассказывает куратор направления Юлия Жданович. — И уже сегодня, спустя три месяца с начала занятий в медиаклассе, ребята смотрят на телевидение и интернет-каналы под другим углом. Они знают, как создаются программы, какая их цель, делают успехи в определении отрицательного контента».



Внедрение всего нового не бывает без преодоления трудностей. Первая проблема, с которой столкнулись при реализации проекта, – введение медианаправления в учебный предмет. Пока шестиклассники с элементами журналистики знакомятся на уроках литературы. Они уже пробовали брать интервью у литературного героя, для чего им нужно было подготовить не просто пересказ произведения, а повествование от лица главного героя. И здесь столкнулись со сложностью — уместить такой объем информации в один урок невозможно. Поэтому для юных журналистов дополнительные занятия после уроков — обычное дело, на них дети изучают основы журналистики и кинематографии. Азы газетной журналистики дети осваивают вместе со старшей вожатой Татьяной Кошелевой. А партнером медикаласса по тележурналистике и кинематографии стала телекомпания «Новая реальность». Завесу тайны этого направления детям приоткрывает главный редактор канала Наталья Михеева. На первой экскурсии по телестудии учащиеся лично поучаствовали в процессе создания новостного выпуска.



Ни для кого не секрет, что сегодня медианаправление – это прежде всего современная техника. И на грантовые средства школа приобрела фотоаппарат с функцией видеосъемки, два моноблока для видеомонтажа и два проектора для проведения занятий. «Мы неустанно изучаем необходимую для создания медиаконтента технику: фотоаппарат, стабилизатор, штатив, видеокамеру. Как показывает практика, её возможности безграничны. Современные фотоаппараты и видеокамеры обладают такими характеристиками, как цветокоррекция, стабилизация, съёмка в 4К и многое другое. Чтобы создавать интересные сюжеты, нужно всё это опробовать, проверить работу микрофонов, светового оборудования и рассеивателя света», — рассказывает об освоении технической части направления Юлия Жданович.



В этом учебном году учащиеся изучат постановку кадра (дальний, средний, крупный планы), особенности технического оснащения съемочного процесса и к концу года будут владеть азами. А уже в седьмом классе дети планируют выпуск настоящих телепроектов. Большое подспорье для них на этом пути – студия детского телевидения «Прожектор», журналисты которой стали наставниками учащихся медиакласса. Недавно Евгений Ясков и Екатерина Фролова провели для своих подопечных занятие по кинематографии, где познакомили ребят с самыми яркими работами великих российских режиссёров. Также ребята изучают процесс создания фильма — от разработки идеи до производства, учатся воплощать в жизнь свои кинопроекты, подбирают харизматичных героев и стараются разработать сценарий, который сможет удержать внимание зрителя до конца истории.

Медиакласс поддержали и родители учащихся — недавно приобрели футболки, которые стали визитной карточкой ребят.



Наверняка с таким увлеченным подходом к делу как руководителей проекта, так и самих учащихся, в скором времени мы увидим новые интересные проекты в медиапространстве.

Дмитрий Шутилин:

Мне очень нравится заниматься медиатворчеством. Здесь я узнал, как правильно пользоваться видеокамерой, настраивать звук. На занятиях с Женей и Катей из студии «Прожектор» я узнал о крутых российских фильмах, которые получили награды на различных фестивалях. Все эти фильмы я посмотрел и теперь знаю много о создании кино.

Егор Покровский:

Я очень люблю свой медиакласс. Здорово, что у нас есть такое новое направление! Теперь я знаю, как работает телевидение, снимаются программы и фильмы. Наверное, скоро и сам смогу создать видеопрограмму.

Марина Ветликова.